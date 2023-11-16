1- Tatlı Krizi Bastırınca Sağlıklı ve Pratik Çözüm

Yapılışı:

Muzları çatal yardımı ile ezin. Daha sonra kahvaltılık müsliyi önceden ezilmiş muzlarla karıştırın.

Karıştırdığınız bu karışımın içine istediğiniz damla çikolata veya kuru meyve ekleyin.

Ayrıca tarifi iki şekilde tüketebilirsiniz ister bu şekilde pişmemiş bir şekilde tüketebilirsiniz. İster fırında 10 dakika kadar pişirerek tüketmek mümkün.

2- Meyveli Yoğurtlu Atıştırmalık

Yoğurtla hazırlayacağınız bu sağlıklı atıştırmalıklar da ferah ve hafif olmaları açısından her bireyin tercih etmesi gereken ara öğün besinlerinin başında gelmektedir. Tarifin hazırlanışı 1 kase kadar yoğurdun içine muz, çilek böğürtlen yaban mersini benzeri meyveleri de içine ekleyerek kendinize sağlıklı tok tutan bir atıştırmalık kolayca hazırlayabilirsiniz. Tarif asla zamanınızı almaz pratiktir ve sindirimi de olduça kolaydır. Yoğurdun içine dilersiniz ekleyeceğiniz bir tatlı kaşığı kadar bal ile birlikte atıştırma’lığınızı sağlıklı hafif tatlı haline getirebilir. Yulaf ve benzeri diğer tahıllarda yoğurtlu tarifimizde iyi bir eşlikçi olabilir kullanabilirsiniz..

3- Elma Cips Tarifi

Hazırlarken yapmanız gereken kırmızı elmaların kabuklarını soymadan güzelce cips inceliğinde dilimler olacak bir şekilde kesin. Ayrıca kestiğiniz elma dilimlerini limon suyu ile birlikte hafifçe ovalayın. Sonra üzerlerine bir miktar az tarçın serpip yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinin içine dizin. Tepsinin içinde elmaları birbirine temas etmeyecek bir şekilde dizmek önemli. Sonra 100 derecede yaklaşık 1 saat fırınlayın.

4- Bitter Çikolatalı Muz ve Ananas Tarifi

Marketten aldığımız bitter çikolatayı benmari usulün de eritin. Sonra muzu ile ananası kalın dilimler halinde güzelce doğrayın. Üzerlerine kürdan veya uzun çubuk batırın. Önceden erittiğiniz çikolataya buladığınız meyveleri güzelce servis tabağına dizin ardından buzdolabında 1 saat kadar bekletin.

5- Tok Tutan Atıştırmalık Mini Kanepeler

Öncelikle tam tahıllı ekmekleri minik kareler şeklinde kesin. Sonra üzerlerine az yağlı beyaz peynir, labne peyniri, kaşar peynir ve zeytin, kurutulmuş domates ile kırmızı biber, salatalık, yeşil biber taze nane koyup lezzetli güzel kanepeler yapabilirsiniz.

6- Havuç ve Salata

Hazırlanışı: Ayaklı bir kadehin veya bir bardağın içerisine 2 tane limonun suyunu içine sıkın. Ardından uzunlamasına ince bir şekilde kestiğiniz havuç ile salatalıkları kadehin içerine koyun.

7- Atıştırmalık Peynir Topları

Ezine beyaz peynirini çatal yardımıyla iyice ezin. Sonra içine kurutulmuş çörek otu, domates ile ince kıyılmış maydano, ince çekilmiş ceviz içini koyup azda zeytin yağı ekleyin arından yoğurun sonra da cevizden daha küçük toplar halinde güzelce yuvarlayın. İsteğinize göre Peynir toplarını çörek otu ile susam, ince kıyılmış dere otuna bulayıp lezzet katabilirsiniz. Üzerine kürdan batırdığınız atıştırmalık peynir toplarınız hazır.

8- Portakallı Milşek

½ bardak taze portakal suyu ve 1 bardak sütü mikserle çırpın. Ardından içerisine çubuk vanilya veya 1 top kadar vanilyalı dondurmada ve 1 tatlı kaşığı balparmak bal ilave edin. Sonra köpürene kadar tekrar mikserden geçirin.

9- Taze Meyveli Buğday Gevrekli Yoğurt

Malzemelerin listesi

1 tane yarım muz küçük küpler halinde kesilmiş

1 tane yarım elma küçük küpler halinde kesilmiş

1 kaşık kadar tarçın

1 kaşık bal

4 bardak yoğurt

2 bardak gevrek

1 tane portakal soyulmuş ve parçalara bölünmüş

Yapılışı

1 kase içerisine önceden küpler şeklinde kestiğiniz elma ve muzu koyun sonra 1’er kaşık tarçın ile bal ekleyin. Küçük servis bardaklarına; bardağın 1/4’ü kadar sade yoğurt 1/3’ü kadar hazırladığınız elmalı muzlu karışımdan; 2 kaşık kadar gevrek ve 2 sıra portakal koyun. Bu düzende 1-2 kere daha ekleme yapın.

10- Lezzetli Yulaflı Elmalı Crumble

Hazırlanışı: 2 adet elma, 4-5 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi, 1/4 bardak kuru çekirdeksiz üzüm ve yarım bardak su, 1/4 bardak dövülmüş ceviz ile 1 çay kaşığı toz tarçın, isteğe bağlı 1 yemek kaşığı tere yağı. 1-2 saat önceden üzümleri suya koyun. Ardından elmaları soyup çekirdeklerini temizledikten sonra ince bir şekilde dilimleyin ve tarçını ilave edin. Fırını c180 derece de ısıtın. Küçük bir borcama güzelce elmaları yayın. Bir kabın içerisin de rondolanmış yulaf ezmesi ile dövülmüş cevizi, üzüm ve su ile tercihe bağlı tere yağını birbirine yedirin ve borcamın içerisin deki elmaların üzerine eşit şekilde paylaştırın. Önceden 180 derecede ısıttığımız fırında 10-15 dakika civarında yulafların üzeri kızarıp – kıtır bir hal alıncaya kadar pişirin.