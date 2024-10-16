Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehlikeye atan firmaların listesini güncellemeye devam ediyor. Bugün itibarıyla zeytinyağına tohum yağları karıştıran ve gıdada kullanılmasına izin verilmeyen yağlar ekleyen toplam 58 firma listeye eklendi. Bakanlık, insan sağlığını tehdit eden firma, ürün ve hileleri internet üzerinden yayımlanan listelerle kamuoyuna duyuruyor.

16 Ekim’de yapılan güncellemeyle birlikte, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine 50 firma daha katıldı ve toplamda 615 ürüne ulaşıldı.

Yeni listeye dahil edilen firmalar arasında Balıkesir ve Bursa'da tespit edilenler bulunuyor. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yer alan Sudem Büfe ve Ali Rıza Kaygusuz ile Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Onay Ticaret ve Sabri Akın, zeytinyağına tohum yağları karıştırdığı belirlenen firmalar arasında yer aldı.

Ayrıca, İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'deki firmalar da güncellenen listede yer aldı.

Listede Bulunan Markalar:

Has Ayvalık

Yeni Körfez

Körfez Altınova

Yeşil Ayvalık

Premium Seri Ayvalık

AZM Ayvalık

Sicilyağ