

Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde durağın yanında yiyecek dolu bir poşet ve beyaz tüylü bir yavru köpek gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bırakılan not, köpeğin kasıtlı olarak oraya bırakıldığını ortaya koyarken, bu olay hayvan hakları konusunda duyarlılığı bir kez daha gündeme getirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği, yavru köpeğin güvenli bir yere alındığını ve sahiplendirilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, "Hayvan sahiplenmek bir sorumluluktur.

Terk edilmek hiçbir canlının akibeti olmamalı" ifadeleriyle bu tür olayların önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Hayvanları sokağa bırakmanın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre suç olduğunu hatırlatan uzmanlar, bu tür vakalarla ilgili yasal işlem yapılabileceğini belirtti. "Bir hayvanı sokağa terk etmek, onun açlık, susuzluk ve hastalık riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Bu sorumluluktan kaçan kişiler, kanunen cezalandırılabilir" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olay sonrası hayvanseverler, terk edilen köpeklerin barınaklara veya güvenli alanlara yönlendirilmesi gerektiğini belirterek, hayvan sahiplenmek isteyenleri bilinçli hareket etmeye davet etti.