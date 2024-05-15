Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Sait Faik Abasıyanık, Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen “Gidenlerin Ardından Sait Faik Abasıyanık” isimli panelde anıldı.

Cumhuriyet döneminin önemli şiir, hikaye ve roman yazarlarından biri olan Sait Faik Abasıyanık, Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Kadir Topbaş Kültür ve Sanat merkezinde düzenlenen “Gidenlerin Ardından Sait Faik Abasıyanık” isimli panelde anıldı. Panele Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, birçok öğrenci ve öğretmen katıldı. Modern Türk edebiyatına damga vuran eserleriyle pek çok yazara ilham olan Abasıyanık’ın anıldığı panelin moderatörlüğünü yazar Naime Erkovan yaptı. Panelde lise öğrencileri konuşmacı olarak yer aldı. “Sait Faik’in Yaşam Öyküsü” oturumunda Remziye Delikanlı, “Sait Faik’in Edebi Kişiliği” oturumunda Emine İster ve “Sait Faik’in Öyküleri ve Öykücülüğü” oturumunda ise Beyza Nur Kocakaya isimli öğrencileri sunumlarını gerçekleştirdi. Program sonunda ise Müdür Cerrahoğlu, programa katılan öğrencilerin okulundaki her öğrenciye Abasıyanık’ın birer eserini hediye olarak göndereceğini söyledi.