Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 14 Haziran Cuma günü saat 06.00’dan 16 haziran Pazar günü saat 05.00’a kadar D-650-03 Devlet Karayolu Sakarya, Bilecik, Kütahya istikametinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyeceğini söyledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, valilik binasında Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında basın mensuplarına açıklama yaptı. Aygöl, "Bayram tatili süreci boyunca 57 asayiş timi, 1 asayiş komando bölüğü 10 trafik timi olmak üzere toplam günlük ortalama 443 jandarma personeli görev alacaktır. 76 asayiş ekibi, 38 trafik ekibi, 2 İHA ekibi, 1 detektör köpek olmak üzere günlük ortalama 512 emniyet personeli görev alacaktır. Sağlık, 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD, orman, itfaiye 7 /24 görevinin başında olup diğer kurumlarımızda da asgari sayıda personelle görevlerinin başında olacaktır. Kurban bayramı tatili ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesi aynı döneme denk geldiğinden dolayı; şehirlerarası yollarda trafik yoğunluğu oluşacağı öngörüldüğünden, 14 Haziran cuma günü saat 06.00’dan 16 Haziran pazar günü saat 05.00’a kadar D-100 Karayolu Ve Anadolu (o4) otoyolu batı-doğu istikametine, D-650-03 Devlet Karayolu üzerinde Bozüyük ilçesinden itibaren Antalya ili istikametine; d-650-03 Devlet Karayolu Sakarya, Bilecik, Kütahya istikametinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecektir. Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergâhlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süre ile bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir. Ayrıca ilimiz D-650-03 Devlet Karayolu Osmaneli ilçesinde 13-14 km arasında yapımı süren hızlı tren köprü inşaatı nedeniyle yol her iki istikametten gidiş-geliş olarak çift şeritten işlemekte olup, yaklaşan bayram dolayısıyla bu alanda trafik yoğunluğunun yaşanması halinde beklenmektedir. Gerekli önlemleri alan trafik birimlerimiz gerek gördüğü durumda Osmaneli ilçe merkezini alternatif yol olarak kullandırılacaktır" dedi.