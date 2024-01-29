Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Ampute Futbol 1. Ligi’nin ilk yarısını evinde aldığı 12-1’lik galibiyetle taçlandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Ampute Futbol 1. Ligi’nde fırtına gibi esiyor. Büyükşehir ekibi, Futbol Ampute 1. Ligi ilk yarısının son maçında Adana Ampute Futbol kulübünü Yeni Sakarya Stadı yanındaki komplekste misafir etti. Halı Sahası’nda misafir eden takım, mücadeleyi 12-1’lik bir galibiyetle tamamladı.