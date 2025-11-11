Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2-8 Kasım Lösemi Haftası çerçevesinde özel bir etkinliğe daha imza attı. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’ni ziyaret ederek, hastanede tedavi gören miniklerle bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir sohbetle miniklere moral veren ekipler, Sakaryaspor forması, futbol topu, voleybol topu başta olmak üzere çeşitli oyuncakları servis sorumlusu hemşireye teslim ederek çocukların yüzlerinde sıcak bir tebessüm bıraktı.

Etkinlikte tedavisi devam eden çocukların aileleriyle de sohbet eden ekipler, miniklerin tedavi süreciyle yakından ilgilenerek sürece dair bilgi aldı. Tedavi sürecinin uzun sürmesi nedeniyle aileleri de unutmayan ekipler, serviste ihtiyaç duyulan mikrodalga fırın, çay semaveri gibi ürünleri ailelere hediye etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2-8 Kasım Lösemi Haftası kapsamında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklarımızı ziyaret ettik. Tedavi süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlayacağına inandığımız minik evlatlarımıza ve ailelerine acil şifalar diliyoruz. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.