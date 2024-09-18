Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında özellikle trafikte tehlike arz eden noktalarda yürüttüğü çelik korkuluk montajıyla muhtemel feci kazaları, can kayıplarını önlüyor ve trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarıyor. Çalışmanın son örneği ise Söğütlü Tokmaklıdere Köprüsü’nde uygulandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri şehir genelinde trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için 24 saat görev başında mesai harcıyor. Özellikle uçurumların olduğu kırsal bölgelerde büyük bir hassasiyetle çalışan YOLBAK, trafikte tehlike arz eden noktalarda yolların kenarlarına “çelik bariyer” uygulaması yapıyor. Bu çalışma uçurum bölgelerinde ve trafiğin tehlikeli noktalarında muhtemelkazaları, can kayıplarını önlüyor ve vatandaşlara güvenli bir ulaşım imkanı sunuyor.

Çalışmanın son örneği ise Söğütlü Tokmaklıdere Köprüsü’nde yapıldı. Güvenlik riski oluşturan köprünü çift tarafına çelik korkuluklar montajlandı. Bu korkuluklar, yoldan geçen araçların su kanalına, dereye düşmesi sonucu oluşabilecek facianın önüne geçecek. Daha güvenli bir sürüş için hayati önem taşıyan çelik oto korkuluk, şehrin dört bir yanından uygulanmaya devam ediyor. Tüm detaylarıyla belediye atölyesinde hazırlanan korkuluklar, uçurumların ve derenin yer aldığı noktalarda araçların şarampole düşmesini engelliyor. 16 ilçe ve şehir merkezindeki tehlikeli virajlarda güvenlik en üst seviyeye çıkarılıyor. Çelik bariyer aynı zamanda özellikle yaya ve hayvan geçişlerini engelleyerek muhtemel facia senaryolarının da önüne geçiyor.