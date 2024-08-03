Sakarya Büyükşehir Belediyesi yol güvenliğini ve sürüş kalitesini artırmak için yürüttüğü soğuk çizgi çalışmaları çerçevesinde Sapanca Akçay ve Hendek Paşaköy’e güzel bir dokunuş yaparak mahallelere estetik bir görünüm kazandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı (YOLBAK) Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini artırmak ve sürücülere daha konforlu bir sürüş deneyimi sunmak için yoğun mesai harcıyor. Şehrin merkezinde ve 16 ilçesinde hummalı bir çalışma ortaya koyan ekipler renkli dokunuşlarla şehrin dört bir yanına estetik katıyor, mahalleleri yepyeni bir görüntü kazandırıyor.

Bu çerçevede sıcak asfalt çalışmaları sonrası Hendek Paşaköy ve Sapanca Akçay Mahallesi’nde yol çizgi çalışmaları 2 günlük yoğun bir mesainin ardından sona erdi. Her iki mahallede de ulaşım güvenliği artırıldı, yollar yeni ve temiz bir yüze kavuştu. YOLBAK, 2024 yılının başından bu yana şehrin merkezin 60 bin metre uzunluğunda uzun dayanım ömrüne sahip termoplastik sıcak boya ile süsledi. Öte yandan, kırsal mahallelere ise 300 bin metre soğuk yol çizgi boyası uygulandı ve toplamda 360 bin metrelik çizgi yollarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın güvenli ve keyifli bir sürüş yapmaları için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizin her köşesinde yol güvenliğini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz” denildi.