Kararı sosyal medyadan duyuran Başkan Yusuf Alemdar, “Bugün ülke ekonomimizi hedef alan uygulama ifade ettiğimiz gibi milli zarardır. Büyükşehir Belediyesi olarak BELPAŞ tesislerimizde yüzde 20 indirim uyguluyoruz” paylaşımı yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milli ekonomiyi hedef alan uygulamaya karşı Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BELPAŞ sosyal tesislerindeyüzde 20 indirim kararı aldıklarını açıkladı.

“Girişimcimizin her zaman yanında olduk”

Sosyal medya aracılığıyla aldıkları kararı açıklayan Başkan Yusuf Alemdar yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Türkiye için üreten, ülkemize en büyük değeri katan esnafımıza, sanayicimize, üreticimize dönük çağrıların milletimizin nezdinde bir karşılığı yoktur. Ülkemizin istihdamına katkı sağlayan, çalışan, üreten, emek veren işçimizin, esnafımızın, çiftçi ve sanayicimizin, girişimcimizin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.

“Hemşerilerimize sosyal tesislerimize davet ediyorum”

Bugün ülke ekonomimizi hedef alan uygulama ifade ettiğimiz gibi #BoykotDeğilMilliZarar’dır. Toplumumuzun değerlerini hedef alanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaktır.Bu vesileyle bugüne özel bir karar aldık. Büyükşehir Belediyesi olarak BELPAŞ sosyal tesislerimizde yüzde 20 indirim uyguluyoruz.Tüm hemşehrilerimizi sosyal tesislerimize davete diyorum.”

Yüzde 20 indirim uygulamaya başlandı

Bu karar sonrası 2 Nisan tarihinde geçerli olmak üzereBELPAŞ’a bağlı Ormanpark, Kentpark, Yenikentpark, Karamanpark, Millet Kırathanesi, Acarlar Longozu, Nehir Çikolata, Uçak Kıraathanesi, Vagon Kıraathanesi ve Kampüs Öğrenci Lokantası’nda yüzde 20 indirim uygulanmaya başladı.