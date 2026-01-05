Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2025 yılında kent genelinde 5 bin 194 yangına müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının 2025 yılı faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, yıl boyunca yoğun mesai harcadı. Ekipler, 1 yıllık süre zarfında 676 bina, 264 iş yeri ve 361 araç yangınını söndürdü.

Özellikle kentin güney kesimlerinde orman yangını vakalarının yoğunluk kazandığına dikkat çekilen raporda, ekiplerin bu bölgedeki 55 orman yangınını kontrol altına aldığı kaydedildi.

Toplamda 5 bin 194 yangın vakasına müdahale eden Sakarya itfaiyesi, gelen binlerce ihbarı değerlendirerek muhtemel faciaların önüne geçti.