Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hendek Yeşilvadi Mahallesi'nde tamamlanan sondaj çalışmalarıyla 160 metre derinlikte yeni bir içme suyu kaynağı keşfetti. Kaynağın suyu, tüm analizleri son teknoloji cihazlarla yapıldıktan sonra kesintisiz bir şekilde abonelere ulaştırılacak.

Saatte 14 bin litre kapasiteye sahip olan bu kaynak, özellikle yaz aylarında artan su talebini karşılamada önemli bir rol oynayacak.

SASKİ tarafından keşfedilen su kaynağı, son teknoloji cihazlarla kapsamlı analizlerden geçirildi. Analiz sonuçlarına göre suyun kalitesi sağlık standartlarına uygun bulundu. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni kaynak bölge halkına güvenle ulaştırılacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, alternatif kaynakların mevcut su kaynakları üzerindeki yükü azaltarak sürdürülebilir su yönetimi oluşturduğu belirtilerek, sondaj çalışmalarıyla Sakarya'ya yeni kaynaklar kazandırmaya devam edileceğinin altı çizildi.