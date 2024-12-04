Sakarya’da jandarma ekiplerince son bir ayda gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 134 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde uyuşturucuya ve kaçakçılığa geçit vermiyor. Kasım ayında yapılan 97 operasyonda gözaltına alınan 134 şüpheliden 12’si tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 8 milyon 560 bin adet makaron, 5 ton 871 kilogram kaçak tütün, 5 kilo 276 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 217 gram kubar esrar, 200 gram amfetamin, 276 gram met amfetamin, 277 gram skunk, 129 adet sentetik hap, 80 mililitre amfetamin, 56 gram kenevir tohumu, 7 kök kenevir bitkisi, 24 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet hassas terazi, 98 litre kaçak alkol ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira nakit para ele geçirildi.