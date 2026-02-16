Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son 3 ay içerisinde şehrin çeşitli noktalarındaki park, cadde ve sosyal alanlarda toplam 2 bin 500 ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kentin işlek caddeleri ile yürüyüş yolları ağaçlandırıldı. Çalışmaların yoğunlaştığı noktalar arasında Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü, Çark Deresi kenarı, Adnan Menderes Caddesi, Osmangazi Caddesi, Aziz Duran Parkı ve Huzur Koridoru yer aldı. Dikim faaliyetlerinde bölgenin mevsimsel şartlarına uygun olan; çınar yapraklı dut, gladiçya, sumak, akasya, tespih ağacı, süs kirazı, oya, çınar, karaağaç, at kestanesi, sığla ve dişbudak türleri tercih edildi.

Ekipler, yeni ağaç dikimlerinin yanı sıra çevre güvenliğini tehdit eden veya kurumuş olan ağaçların yerine de ekosisteme uygun fidanlar dikti. Konuyla ilgili Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kentin doğal yapısını güçlendirmek amacıyla son 3 ayda 2 bin 500 ağaç dikildiği bildirildi. Açıklamada, belirlenen program dahilinde cadde ve sosyal alanlardaki ağaçlandırma faaliyetlerinin sürdürüleceği kaydedildi.