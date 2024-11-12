Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirdiği“Sanat Tarihi Atölyesi” dersi kapsamında Doç. Dr. Elif Dastarlı, sanatın doğduğu dönemi, farklı coğrafyaların sanata bakışını anlatarak dinleyenleri tarihte yolculuğa çıkardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi eğitimleri devam ediyor. 6 farklı alanda gerçekleşen akademide Sanat Tarihi Atölyesi, sanata ve tarihe ilgi duyan çok sayıda vatandaşı Ofis Sanat Merkezi’nde buluşturdu.

SANAT NEDİR?

Atölyede Doç. Dr. Elif Dastarlı, öğrencilerle buluşarak onları sanat tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkardı. Derse “Sanat nedir?” sorusuna cevap arayarak başlayan Dastarlı, 18. Yüzyılda sanatı, zanaattan ayıran noktaları ve sanat algısının tarihsel arka planını anlattı.

SANATIN DOĞUŞU

Dastarlı, “Sanat kavramı 18. yüzyılda şekillendi. Tarihsel bir farkındalık bu dönemde kazanıldı. Sanatı zanaattan ayıran süreçte çok önemlidir. Bu hassas bir noktadır. Geçmişte sanat olarak anılan birçok eser aslında işlevsel bir obje olarak kabul ediliyordu. Ancak 18. yüzyıl ile birlikte işlevsellik ve estetik arasındaki ilişki yeniden tanımlandı” sözleriyle sanatta dönüm noktalarına değindi.” dedi. Doç. Dr. Dastarlı, Avrupa dışı sanat eserlerinden de örnekler sunarak dinleyenlere zengin bir sanat tarihi yolculuğu sundu, işlevsel ve estetik yönleri ele aldı.

SANAT TARİHİ ATÖLYESİ NEDİR?

Sanat Tarihi Atölyesi ile katılımcılar, günümüz sanat algısının tarihsel arka planını keşfetme imkânı buluyor. Sanatın sınırlarını aşan atölye, katılımcıları yalnızca Avrupa merkezli bir bakış açısına değil, dünyanın dört bir yanındaki farklı coğrafyaların ve kültürlerin sanata katkılarına da yönlendiriyor.