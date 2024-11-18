Sakarya’nın Serdivan ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu. Başından vurulmuş halde bulunan cesedin yanında el yapımı otomatik tabanca olması ve otomobilin çalışır vaziyette durması dikkat çekti.

Esentepe Mahallesi’nde Sapanca Gölü’nü gören boş bir arazide başından vurulmuş şekilde erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, çalışır haldeki 54 AFM 810 plakalı otomobilin önünde hareketsiz şekilde yatan şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede başından vurulmuş halde bulunan cesedin Volkan Çalışkan’a (40) ait olduğu belirlenirken yanında el yapımı otomatik tabanca bulundu. Yapılan inceleme sonrası Çalışkan’ın cenazesi otopsi merkezine sevk edildi. Konuya ilişkin incelemelerini sürdüren ekipler olayın, cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.