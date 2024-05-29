Sakarya’da 1 Haziran tarihinde düzenlenecek olan ‘Büyük Boşnak Şöleni’nde kardeşlik köprüsü kurulacak.

Sakarya’da Büyükşehir ve Serdivan Belediyesi birlikteliği ve birçok derneğin de katkıları ile ‘Büyük Boşnak Şöleni’ düzenlenecek. 1 Haziran’da Serdivan Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan şölende konserler, defile ve folklor gösterileri renkli anlara sahne olacak. Kültürlerin bir araya getirilmesi hedeflenen ve saat 18.00’da Serdivan Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan programda, Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 300 Boşnağın katılımıyla sağlanacak şölende Refija Muslic, Fatmir Sulejmani ve Orhan Çakmak konser verecek.