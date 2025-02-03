Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği “Depozito Saha Yönetim Sistemi” (DSYS) projesi için gerçekleştirilen kapsamlı toplantıya katıldı.

Yoğun katılım

SATSO’da düzenlenen programa Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinçci, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, TESK Başkanvekili Halil İbrahim Balcı,SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan,SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Ali Bektaş, bakanlık yetkilileri ve büyükşehir bürokratları katıldı.

Pilot il Sakarya

Söz konusu projenin iş birliği protokolü bizzat Bakan Murat Kurum tarafından imzalanmıştı ve Sakarya, proje için Türkiye'de ilk ve tek pilot şehir olarak seçilmişti.

Cam, plastik ve alüminyum

Bu kapsamda Sakaryalılar cam, plastik ve alüminyum atıkların depozito sistemiyle kendilerine ödenek olarak döneceği projenin tamamlanmasını büyük bir merakla bekliyordu.

Alemdar tarihi verdi

Kurulacak iade makinalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Alemdar dirençli, yeşil ve sosyal şehir sloganıyla yürüttükleri şehir planları devam ederken böyle bir projenin Sakarya’dan başlamasının çok değerli olduğunu ifade etti.

Türkiye ekonomisine yılda 520 milyon euro katma değer sağlayacak proje için depozito iade makinalarının ay sonu itibarıyla hizmet vermeye başlayacağını müjdeleyen Başkan Alemdar, 16 ilçenin tamamında geri dönüşüm seferberliği başlatılacağını söyledi.

“Temelleri Sakarya’da atılacak”

Alemdar, “Çevre konusunda tüm yetkililerin ortak çabasıyla, sıfır karbon hedefine ulaşmak için yeni bir sistemin temelleri Sakarya’da atılıyor. Dirençli, sosyal ve yeşil şehir sloganıyla bir şehir planı hazırlıyoruz. Bu proje de bu açıdan çok kıymetlidir. Sadece Sakarya için değil Türkiye için çok büyük bir katkı sunacak. 2053 sıfır atık hedefiyle böyle bir projenin Sakarya’dan başlaması çok büyük mutluluk. Bu proje ile şehrimizde geri dönüşüm seferberliği başlayacak” dedi.

“Türkiye’ye örnek olacak”

Sakarya olarak sürece hazır olduklarını belirten Alemdar şöyle dedi: “Yaşanılabilir bir çevre için eskiyi yeniden değerlendirmeliyiz. Çevremiz temiz tutulurken şehrimiz, ülkemiz kazanacak. Sakarya olarak biz bu sürece hazırız. Kolay, uygulanabilir proje ile her yaştan tüm vatandaşlarımız katkılarını sağlayacak. Sakarya önümüzdeki süreçte projeyi başarıyla uygulayıp Türkiye’ye örnek olacaktır”

“Sakarya bu kapasiteye sahip”

Projenin doğaya sunacağı katkıdan bahseden Sakarya Valisi Rahmi Doğan, “Hızlı tüketim alışkanlıklarımızın doğaya verdiği zararı en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Sakarya olarak çevreyi koruma ve sürdürülebilir sistemlere uyum sağlama kapasitesine sahibiz. Yılsonuna kadar tüm Türkiye’ye yayılacak bu sistemin doğa ve çevre adına olumlu gelişmeler başlatacağına inanıyorum” dedi.

“Ortak akıl ile süreci yöneteceğiz”

Geri dönüşüm sisteminin ekonomiye ve çevreye sağlayacağı katkıdan bahseden SATSO Başkanı Akgün Altuğ,“2025 yılında hayata geçecek Depozito Yönetim Sistemi’nin etkin şekilde uygulanması için stratejiler geliştiriyoruz. Pilot çalışmaların Sakarya’da gerçekleşecek olması, bu projeye katkı sunmamız için önemli bir fırsat. Ortak akıl ve titizlikle süreci takip edeceğiz. Çevre bilincinin yaygınlaşması adına bu sistem önemli bir adım olacak” ifadelerini kullandı.

“Çevre bilincini güçlendirecek”

Projenin Sakarya’dan tüm Türkiye’ye yayılacağını ifade eden Türkiye Çevre Ajansı Prof. Dr. Ferhat Pirinçci ise, “Proje, yurtdışındaki en iyi örnekleri incelenerek hazırlandı ve ülkemize en uygun şekilde sentezlendi. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla, kapsamlı bir saha uygulama planı oluşturduk. Sakarya bu süreci sahiplenecek ve Türkiye’ye örnek olacak. Depozito Yönetim Sistemi, ülkemizin sıfır atık hedeflerine yeni bir ivme kazandıracak ve çevre bilincini güçlendirecektir” şeklinde konuştu.

“En büyük sıfır atık projesi”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan ise teorik planların sahadan dönüşler ile güçleneceğini belirterek, “Ülkemiz, 2053 sıfır atık hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, bugün burada bir araya gelmemize vesile olan bu sistem en büyük sıfır atık projesidir. Sakarya’nın tercih edilmesi Marmara Bölgesi’nde büyükşehir olması, tarımsal ve sanayi faaliyetlerin yoğun olması ile doğa ve üniversite kimlikli şehir olması” diye konuştu.

Vatandaşın ve Türkiye’nin ekonomisine katkı

Cam, plastik ve alüminyum atıkların vatandaşlara depozito ücreti olarak geri döneceği hem vatandaşın bütçesine hem de Türkiye’nin ekonomisine yılda 520 milyon euro katma değer sağlayacak olan projeyle milyonlarca ton atığın geri kazanımı hedefleniyor.