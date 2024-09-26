Düzce’den geldikleri Sakarya’da gelerek ‘dur’ ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan 2 şüpheli, polis ekiplerinin kaza yapmasına sebep oldu. 4 polisin yaralanmasına sebep olan ve çok sayıda suç kayıtları bulunduğu öğrenilen şüpheliler Düzce’de yakalandı. Sakarya’ya getirilen şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 24 Eylül Salı günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce’den Sakarya’ya gelen E.A. (30) ve Z.T. (25) Adapazarı ilçesinde rutin kontrol yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca esnasında kazaya karışan polislerden 4’ü yaralandı. İki şüpheli ise olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Konunun ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, şahısları Düzce’de yakalayarak gözaltına aldı.

Çok sayıda suç kayıtları var

Öte yandan, yakalanan ve Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahısların yaralama ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kayıtları da olduğu öğrenildi. 4 polisin yaralanmasına sebep olan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.