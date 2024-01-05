Sakarya’da düşük hacimli motosikletin, tonluk kamyoneti çektiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görenin dönüp yeniden baktığı olay adeta akıllara durgunluk verdi.

Sakarya Caddesi’nde düşük hacimli motosikletin, tonluk kamyoneti çektiği anlar adeta akıllara durgunluk verdi. Görenin dönüp yeniden baktığı o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları kayda alan kişi ise hayretini, “Bir tek Sakarya’da görebileceğiniz görüntüler. Motosiklet ile araba çekiyorlar” söylemleriyle ifade etti. Görüntülerde, düşük hacimli motosikletin kamyoneti iple çektiği ve seyir halinde oldukları anlar yer alıyor.