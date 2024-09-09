Sakarya'da 2024-2025 Eğitim Yılı'nın açılışı için Serdivan Mehmet Demir İlkokulu'ndaki törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Daha güçlü bir Türkiye ve daha gelişmiş bir Sakarya" hayali için çocuklara verilen değerin önemine vurgu yaparak, “Dünya değişiyor, gelişiyor. Daha güçlü, büyük, dünyada hakim bir Türkiye, daha gelişmiş bir Sakarya'nın anahtarı gençlerimiz, çocuklarımızdır. Yeni eğitim yılı hayırlı olsun" dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın açılış programı için Serdivan Mehmet Demir İlkokulu'na gitti.

Alemdar'ın yanı sıra programa Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Milletvekili Ali İnci, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık ve vatandaşlar katıldı.

ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Bir öğrencinin Türk Bayrağı'nı teslimiyle başlayan tören, dinleyenlerin yüreklerine dokunan şiir okumalarıyla devam etti. Heyecanıyla bekleyen öğrencilerin ilk ders zilini sahneye çıkan Başkan Alemdar ve protokol üyeleri çaldı.

Öğrencilerle kucaklaşan, eğitim dönemi için başarı temennilerini ileten ve birlikte fotoğraflar çekilen Başkan Alemdar, gençlerin kendileri için her zaman "baş tacı” ve daha güçlü, büyük bir ülkenin anahtarı olduklarını söyledi.

GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN ANAHTARI GENÇLER VE ÇOCUKLARDADIR

Alemdar, çocukların öğretmenleriyle kuracakları güçlü bağın başarıya dönüşerek Türkiye'yi geleceğe taşıyacağını ifade ederek, "Özellikle veli ve öğretmenlerimizin gayreti ve emeği geleceğimizin teminatı çocuklarımıza doğru bir yön verecektir. Dünya değişiyor ve gelişiyor. Ülkemiz başta olmak üzere, eğitime ayrılan pay da gittikçe artıyor. Biz de eğitim kalitesini artırmak, daha parlak gençler yetiştirmek için gayret edeceğiz. Her bir öğrencimiz başımızın tacıdır. Daha güçlü, büyük, dünyada hâkim bir Türkiye, daha gelişmiş bir Sakarya'nın anahtarı gençlerimizdir, çocuklarımızdır Böyle bir ülkede buluşmak istiyorsak çocuklarımıza, onların eğitimine ve hayatına değer vereceğiz, eğitimlerine en büyük hassasiyeti göstereceğiz. Yeni eğitim dönemi hayırlı olsun." dedi.

"DERSLERİNİZE ÇOK ÇALIŞIN"

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz okul binalarının sağlam ve güvenli olması için yapılan çalışmalardan bahsederek, "Eğitim, öğretim kavramı insan yetiştirmektir. Burada en önemli konu, okullarımızın sağlam ve güvenli binalar haline getirilmesidir. Bu konuda Milli Eğitim

Bakanlığımız önemli yatırımlar yaptı. Sadece Sakarya'da 42 bina yapıldı. Diğer bir konu da bunların içinin doğru şekilde doldurulmasıdır. Türkiye Yüzyılı eğitim modeliyle öğrencilerin tek başına düşünebilen, birey olmayı başaran bir yapıya ulaşmasını sağlamalıyız. Çocuklardan ricam şudur, derslerinize çalışın ancak sosyal yaşamınıza da değer verin. Yeni eğitim yılı hayırlara vesile olsun" dedi.

"ÇOCUKLARINIZA YÖN VERİN"

AK Parti Milletvekili Ali İnci, "Bir eğitimci olarak yıllarca veliler ve öğrencilerle yan yanaydık. Velilere bir tavsiye verecek olursam 'eğer siz çocuklarınıza yön veriyor, onlarla doğru şekilde ilgileniyorsanız Sakarya ve Türkiye büyük işler yapacaktır' demek isterim. Her birini başarılı bir birey olarak yetiştirmek noktasında üzerimize çok önemli sorumluluklar düşüyor. Yeni eğitim yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"KALİTEYİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, "Tarihi ipek yolu üzerindeki, doğu ve batıyı ayıran huzur coğrafyasında yen öğretim yılının heyecanındayız. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla tüm eğitmenlerimizle el birliğiyle çalışacağız. Kültürel olarak tüm çeşitliliği barındıran Sakarya'mızın gelişmesi için gayretle çalışacağız. Kaliteyi artırmak için etkin bir çalışma yöntemi izleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Program sonrasında Sakarya'da 250 bin civarında öğrenci, yeni eğitim sezonunun heyecanıyla ders başı yaptı.