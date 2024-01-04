Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, 2023 yılında sağlık alanında verilen hizmetler ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Öğütlü, Sakarya’da 2023 yılında kamu hastanelerinde tüm branşlarda toplam muayene sayısının 14 milyon 55 bin 658 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

2023 yılında sağlık alanında yapılan çalışmaları değerlendiren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) başta olmak üzere merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren 15 kamu hastanesinde tüm branşlarda toplam 14 milyon 55 bin 658 muayene gerçekleştirildiğini kaydetti. Öğütlü bu rakamın 6 milyon 822 bin 839’unun ise birinci basamak sağlık hizmetine ait olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl acil servislere toplamda 2 milyon 554 bin 550 hasta başvurusu gerçekleştiğini belirten Öğütlü, ağız ve diş sağlığı muayenesi için de 627 bin 602 başvuruda bulunulduğunu dile getirdi. Acil Sağlık Hizmetlerinde bir yılda verilen ambulans hizmetinin 122 bin 332 olduğunu ifade eden Öğütlü, 2023 yılında Sakarya’da kamu hastanelerinde tüm branşlarda 127 bin 837 ameliyat yapıldığını ifade ederek, SEAH Böbrek Nakil Merkezinde bir yılda 56 hastaya organ nakil yapıldığını söyledi.

Sağlıklı Hayat Merkezlerine 59 bin 528 hastanın başvurduğu Sakarya’da 18 bin 494 kişinin de evde sağlık hizmetinden yararlandığı kaydedilirken, Sigarayı Bırakma Polikliniğine ise 2 bin 15 kişi başvurdu. 8 bin 984 kişinin Evlilik öncesi SMA taramasının gerçekleştiğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, 2023 yılında tüm branşlarda 86 bin 490 kanser tarama sayısına ulaşıldığını kaydetti. Öğütlü, yakın zaman da Sakarya’ya kazandırılan SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları kampüsü ve 100 yataklı Acil Durum Hastanesinin ardından Pamukova Hastanesi ve yenilenerek ismi değişen Sadıka Sabancı Hastanesinin de yeni binalarında hizmet vermeye başladığını ifade etti. Yapımı davam eden Sakarya Şehir Hastanesinin fiziki tamamlanma oranın yüzde 69’a geldiğini de belirten Öğütlü, 2023 yılında Serdivan Devlet Hastanesinin de şehre kazandırıldığını vurgulayarak, “Sakarya’mız nüfusu hızla artan bir il olarak, sağlık hizmeti alanında ivme kazanarak bugün önemli bir sağlık merkezi haline gelmiş durumda. Yakın zamanda şehir hastanemizin tamamlanmasıyla bu durum en üst seviyeye çıkacak. Sağlık yatırımları öncelikli ihtiyaçlar dahilinde devam ediyor. 2023 yılında Adapazarı 7 Nolu, Erenler 5 Nolu, Hendek 2 Nolu, Karasu 1-7 Nolu, Pamukova 3 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarının yanında 15 Yataklı Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇAMATEM), SEAH İstasyon Ek Binasında ikinci bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve İşitme, Denge ve Konuşma Merkezi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesinde 6 ünitelik Diş Kliniği hizmet vermeye başladı. Bir yılı geride bırakırken bu yılda elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanarak İlimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarına çözüm üretmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.