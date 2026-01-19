Sakarya'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 45 grup yolundan 33'ü ulaşıma açıldı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, kapalı bulunan 12 güzergahta çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına başladı. Saat 13.30 itibarıyla hazırlanan rapora göre; ekipler sabah saatlerinden bu yana yoğun kar nedeniyle kapanan 45 grup yolundan 33'ünü temizleyerek trafiğe açtı. Kocaali, Hendek, Akyazı, Geyve, Sapanca, Pamukova ve Taraklı ilçelerinde yoğunlaşan çalışmalar; toplam 48 araç ve 100 kişilik kar timiyle yürütülüyor. Kar küreme çalışmalarına, buzlanma riskine karşı tuzlama faaliyetleri de eş zamanlı olarak eşlik ediyor.