Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı et fiyatlarını dengelemek amacıyla protokol imzaladı. Bu protokolle maliyetlerin düşmesi, satışların artması ve piyasadaki fiyat dengesizliğinin azalması hedefleniyor. ESK’dan temin edilen et ürünleri, BELPAŞ tesisleri ile satış noktalarında vatandaşlara uygun fiyata sunulacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ileEt ve Süt Kurumu Müdürlüğü arasında kırmızı et fiyatlarını dengelemek amacıyla protokol yapıldı. AKOM’da gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Bu protokol sayesindemaliyetlerin düşeceğine, satışların artacağına ve piyasadaki dengesiz fiyatların düzeleceğine inancımız tamdır” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi vatandaşın yararına olan hizmet, yatırım ve çözümleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Et ve Süt Kurumu Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında kırmızı et fiyatlarını dengelemek amacıyla protokol yapıldı. Protokol törenine Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra Et ve Süt Kurumu Sakarya Kombina Müdürü Önder Dağdelen, BELPAŞ Yönetim Kurulu üyeleri ve Büyükşehir bürokratları katıldı. Bu protokolle kırmız ette maliyetlerin düşmesi, satışların artması ve piyasadaki dengesiz fiyatların önüne geçilmesi hedefleniyor. Protokol detayında, temin edilen et ürünlerinin Sakarya’nın birçok bölgesinde satış noktası olan BELPAŞ tesislerinde piyasaya göre daha uygun fiyata satılacak.

HİZMET AŞKIYLA YÜRÜYORUZ

Protokol töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Bizim yürüyüşümüz yıllardır belli. Hizmet aşkıyla, Sakarya’mızın dört bir yanına hizmet götürüyoruz. İlgili ekiplerimizle 16 ilçemizde görüşmeler sağlıyor, hemşerilerimizin taleplerini gerçekleştiriyoruz.Üstyapı çalışmaları ve altyapı yatırımları gibi rutin belediyecilik çalışmalarında ülkemizin en çok faaliyet yürüten büyükşehir belediyeleri arasında yerimizi alıyoruz.Sanayi ve tarımsal üretime dönük vizyoner projelerimizle şehrimizi yarınların güçlü Türkiye’sine hazırlıyoruz.Gönül Belediyeciliği şiarıyla hayata geçirdiğimiz Sosyal Sevgi Mağazası, Sosyal Market ve Aşevi gibi projelerimizle gönüllere dokunmaya gayret ediyoruz.Büyüklerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik faaliyetlerimiz ve projelerimizle tüm hemşerilerimizle hemhal oluyoruz” dedi.

Belpaş eliyle hızlı ve uygun fiyat

Protokolle ilgili bilgiler paylaşan Başkan Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak kırmızı et fiyatını dengelemek için Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Et ve Süt Kurumu Müdürlüğü ile bugün burada bir protokol imzaladık.Et ve Süt Kurumundan temin edilen etleri BELPAŞ bünyemizde hemşerilerimize hızlı ve daha uygun fiyatlı bir şekilde sunacağız.Bu protokol sayesinde kırmızı ette maliyetlerin düşeceğine, satışların artacağına ve piyasadaki dengesiz fiyatların düzeleceğine inancımız tamdır. Hemşerilerimiz için gerekli tedbirleri almaya, çözümler bulmaya devam ediyoruz. İmzalayacağımız protokolün şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.