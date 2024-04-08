Sakarya Büyükşehir Belediyesi mezarlıkları Ramazan Bayramı’na hazırlıyor. Görevli ekiplerce ot biçme, genel temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde Ramazan Bayramı’na hazırlık için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda, temizlik ve bakım çalışmalarına başlayan Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, mezarlıkları bayrama hazır hale getiriyor. Hava şartlarının uygun olmasıyla birlikte harekete geçen ekipler, Emirdağ ve Emirsultan mezarlıklarında yoğun şekilde çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, Ramazan Bayramı öncesi çalışmalarımızı mevsim şartlarının elverdiği süreçte tamamlıyoruz. Mezarlıklarda ot biçme, temizlik ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız, her bayram olduğu gibi, yine bu Ramazan Bayramı’nda da kabristan ziyaretlerini zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirebilecek” ifadeleri yer aldı.