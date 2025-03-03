Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin merkezindeki otopark ihtiyacına çözüm üretmek için adım attı. Çark Caddesi’nin arkasında, Şal Sokak üzerinde bulunan eski Atatürk İlkokulu’nun bahçesi otoparka dönüştürüldü. BELPAŞ Park54 bünyesinde yürütülen çalışma çerçevesinde okulun bahçe alanı hazırlanarak 1 Mart Cumartesi itibariyle otopark olarak hizmet vermeye başladı. Yeni bir proje yapılana kadar geçici olarak hizmet verecek 70 araçlık otopark, özellikle Ramazan ayında Çark Caddesi ve çevresindeki otopark sorununu hafifletecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, okulun bahçesinde çevre temizliği yaptı ve alanı baştan sona düzenleyerek otoparkı, Park54 ücret tarifesi geçerli olacak şekilde hizmete aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çark Caddesi Şal Sokak’ta bulunan eski Atatürk İlkokulu’nun bahçesi, 1 Mart Cumartesi itibariyle Park54 bünyesinde otopark olarak hizmete alınmıştır. Geçici olarak hizmete alınan otopark toplamda 70 araç kapasitesiyle vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Bölgenin otopark sorununu hafifletmeyi amaçlayan çalışmanın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.