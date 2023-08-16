Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve tiyatrosever gençler için düzenlenen Tiyatro eğitimleri sona erdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve tiyatrosever gençler için düzenlenen Tiyatro eğitimleri, sertifika töreni ile sona erdi.

AKM’de gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Kıral, büyükşehir bürokratları, aileler ve çok sayıda davetli yer aldı. Başkan Yüce, tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu ve genç tiyatroculara sertifikalarını takdim ederek, tebriklerini paylaştı. Törenin ardından Nasreddin Dede isimli oyun sahnelendi.

SANATÇIYI VE SANATKÂRI HER ZAMAN DESTEKLİYORUZ

Programda konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Sanatın sahip olduğu gücü inkâr etmek mümkün değildir. Sakaryamızda sahip olduğu kültürel yapısıyla adeta sanatın beşiği olmuş bir şehirdir. Biz şehrimizde sanatı ve sanatkârı her daim destekliyoruz. Yediden yetmişe birçok hemşerimizin sosyal aktivite alanı olan Millet Bahçesinde Ağustos ayında her hafta sonu birçok etkinlik düzenliyoruz. Rafadan Tayfa ile başlayan programlarımız; Neşeli Günler, 7. Koğuştaki Mucize, Gölge oyunu, Uçurtma Şenliği gibi sinema, tiyatro, çocuk etkinlikleri ve gösterilerle devam edecek” dedi.

Sertifikalarını alan öğrencileri tebrik eden Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz işbirliğiyle tiyatro derslerimizi başlatmıştık. Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve tiyatrosever gençlerimiz için düzenlediğimiz dersler sayesinde; Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü onaylı olarak 120 saat “Drama” ve 200 saat “Uygulamalı Tiyatro” eğitimi programlarını başarıyla tamamladılar. Programlarda eğitmenlik yapan başta Seçkin Bayramoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sertifikalarını alan 34 öğrencimize de hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.