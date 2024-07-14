Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan kozmetik fabrikasında çıkan yangın havadan dron ile görüntülendi. Alevlerin adeta geceyi aydınlattığı, dumanların ise gökyüzünü kapladığı yangına müdahale sürüyor.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir kozmetik fabrikasına çıktı. Fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Tüm fabrikayı saran yangın için bölgeye şehirdeki neredeyse tüm itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler ve fabrikadan çıkan dumanlar şehrin birçok bölgesinden görüldü. İtfaiye başta olmak üzere Sakarya Arama Kurtarma (SAKTİM), su tankerleri ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale ediyor. Fabrikadaki dev alevler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi havadan dron ile de görüntülendi.