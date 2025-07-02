Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Japonya’da düzenlenecek Deaflimpik (İşitme Engelliler) Olimpiyat Oyunları öncesi son olimpiyat şampiyonu Onur Arı ve Ömer Saner’i ağırladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Japonya’da düzenlenecek Deaflimpik (İşitme Engelliler) Olimpiyat Oyunları öncesi son olimpiyat şampiyonu Onur Arı ve Ömer Saner’i ağırladı.

15 ve 26 Kasım tarihleri arasında başkent Tokyo’ya düzenlenecek oyunlarda güreş kategorisinde mücadele edecek temsilcilerimiz, Başkan Zengin ile bir araya gelerek moral depoladı.

Zorlu oyunlar öncesi sporcularına başarılar dileyen Başkan Zengin, “Sizler bugüne kadar hem ülkemizi hem de şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiniz. Ben inanıyorum ki ortaya koyduğunuz bu disiplini ve motivasyonu aynı şekilde Tokyo’da da ortaya koyacaksınız. Bu şehir sizin arkanızda, bu ülke sizin arkanızda. Ben şimdiden sizlere başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.