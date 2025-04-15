SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Yuşa Kerim Kaba, 11 ve 13 Nisan tarihleri arasında Manisa’da düzenlenen Haluk Günözgen Yunus Emre MTB CUP C2 Ulusal ve Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası’na katıldı.

Parkurda gösterdiğinefes kesen performansla U11 kategorisinde bitiş çizgisini ilk geçen sporcu oldu ve Türkiye birincisi oldu.

Zorlu parkurda rakiplerini geride bırakan genç yetenek, ulusal ve uluslararası birçok başarılı sporcunun yarıştığı organizasyonda hem Türkiye’ye hem de Sakarya’yabüyük bir gurur yaşattı. Yıldız pedal, podyuma çıkarak şampiyonluk madalyasını aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yayınlanan mesajda, “Manisa da düzenlenen Haluk Günözgen Yunus Emre MTB CUP C2 Ulusal ve Uluslararası dağ bisikleti yarışlarında U11 kategorisinde Türkiye birincisi olan sporcumuz Yuşa Kerim Kaba’yıtebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.