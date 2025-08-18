Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Şampiyonu sporcusu MariiaSukhopalova, UCİ MTB Dünya Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan Brezilya yarışlarında şampiyon olarak altın madalyaya uzandı. Bu sonuç ilk kez bir Türk takımının sporcusunun şampiyonluk madalyası kazanması olarak spor tarihine geçti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet takımının Dünya Şampiyonu sporcusu MariiaSukhopalova, UCİ MTB Dünya Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan Brezilya Sao Paulo yarışlarında birinci oldu.

Bu sonuçla ilk kez bir Türk takımın sporcusu şampiyonluk madalyası kazanarak spor tarihine geçti.

TARİHİ ZAFER BREZİLYA’DA GELDİ

10 Ağustos’ta Sakarya’da düzenlenen dördüncü ayak yarışlarında gümüş madalya ile Türk bisikletine ilk uluslararası derecesini kazandıran MariiaSukhopalova, bu kez Brezilya’da zirveye çıktı ve finalde sergilediği üstün performansla altın madalyaya uzandı, ülkemize Dünya Kupası tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı. Büyükşehir Spor Kulübü formasıyla pedal çeviren Sukhopalova’nın başarısı, sadece bir madalya değil, Türk bisiklet sporu için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Elit erkekler kategorisinde yarışan Furkan Akçam ise çeyrek finale çıkarak güçlü rakiplerine karşı sergilediği mücadele ile alkış topladı ve geleceğe dair umut verdi.

GELECEĞİN YILDIZLARI YETİŞİYOR

Altyapıda yetişen minik ve yıldız sporcular, ulusal yarışlarda her geçen gün büyüyen bu başarı grafiği, Sakarya’nın yalnızca ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlarla değil, yetiştirdiği sporcularla da bisiklet sporunda adını dünyaya duyurduğunu gösteriyor.