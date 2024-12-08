Sakarya'da 8 yıl aradan sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yeniden hizmete giren ADARAY, vatandaşların ilgi odağı oldu. ADARAY ile 30 günde 150 bin kişi yolculuk yaptı.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın açılış gününde müjdelediği “1 ay ücretsiz kullanım” imkânı büyük bir memnuniyet oluşturdu.

ADARAY’la ilk 1 ay ücretsiz ulaşımdan 30 günde tam 150 bin yolcu yararlandı.

Alemdar’ın talimatlarıyla alt yapısı yeniden hazırlanan ve son teknoloji vagonlarıyla raya inen tren, Adapazarı’ndan Arifiye’ye 15 dakikada ulaşıyor.

İlk-ortaokula ücretsiz, liseye yüzde 54 indirimli hizmet veren ve tam bileti de 15 TL olan ADARAY, uygun ve konforlu ulaşım imkanıyla Sakaryalılar tarafından yine çok sevildi.