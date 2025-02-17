SAKARYA (İGFA) - Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi daha yeşil, yaşanabilir, estetik, temiz ve güvenli bir şehrin, tüm aktörlerin gönül birliğiyle inşa etmesi için başlattığı Sakarya’nın en büyük sosyal sorumluluk hareketi “Bu Şehir Hepimizin” kampanyası, için ilk adımatıldı. Başkan Yusuf Alemdar, “Daha yeşil, sosyal, güzel bir şehir için tek çözüm Sakarya'ya sahip çıkmak. El ele verirsek mümkün. Bu adım şehir aidiyetini güçlendirecek ve tüm aktörler Sakarya'yı ortak sinerjiyle güzel bir geleceğe taşıyacak” dedi. Vali Rahmi Doğan ise “Bu şehri daha güzel yaşanabilir hale getirmek için el birliği ile ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yapacağız” dedi.

Yaşanabilir bir Sakarya ve ortak aidiyet duygusu

Ortak yaşam kültürünün, sürdürülebilir ve yaşanabilir şehir standartlarının oluşturulmasını, şehre karşı ortak aidiyet duygusunun geliştirilmesini, yeşil politikaların teşvik edilmesini amaçlayan kampanyanın tanıtım ve protokol töreni Orhan Gazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yoğun katılım

Törene Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Uçak, CHP İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu CHP Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş, TESK Başkanvekili Halil İbrahim Balcı, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al,SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Ahmet Cihan, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, ASKON Başkanı Halil Erol, Baro Başkanı Av. Musa Adıyaman, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, iş dünyasının temsilcileri,il müdürleri,meclis üyeleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri,bürokratlar, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Çevre bilincini artırmayı, şehirgenelinde temiz çevre ve yeşil alanların, estetik değerlerin korunması ve çevre dostu alışkanlıkların kazandırılmasını hedefleyen programın ilk adımı şehir eşrafı, kurumlar ve STK’ların yoğun ilgisiyle atıldı.

Sizden bize kalan en büyük miras çevre

Programın açılışında sahneye çıkan çevre gönüllüsü Ayşe Mine, tüm katılımcılara, “Ben bu şehrin minik bir sesi, ama kocaman hayalleri olan bir çocuğuyum” diyerek seslendi.

“Dünyaya sizden sonra geldim, ama tıpkı sizin gibi bu güzel dünyayı seviyor, her köşesinde mutluluğu buluyorum. Bugün size küçük bir sorum var. Yaşadığımız bu şehir ve dünya gelecekte bizim için de aynı güzellikte kalacak mı? Biz çocuklar, masmavi gökyüzünün altında koşmak, tertemiz sokaklarında oyun oynamak istiyoruz. Parklarda kuşların cıvıldadığı, ağaçların gölgesinde serinlediğimiz bir dünya hayal ediyoruz. Ayaklarımızı kesen cam kırıkları değil, çimenlerin yumuşaklığını hissetmek istiyoruz. Biliyorum, hepiniz bu şehri bizden önce çok sevdiniz. Ama şimdi, bu sevgiyi bizimle paylaşma zamanı. Lütfen çevremizi daha temiz tutun, doğamıza daha güzel bakın. Çünkü bu dünya, sizden bize kalan en büyük miras. Eğer şimdi harekete geçersek, gelecekte biz de bu güzelliklere sahip çıkar ve daha nice nesillere aktarabiliriz. Daha güzel, daha temiz, daha yeşil bir Sakarya için harekete geçin. Çünkü bu şehir hepimizin…”

Güzel, sosyal, yeşil bir Sakarya…

Açılış konuşmasını yapan Başkan Yusuf Alemdar, el ele verilerek daha güzel, sosyal, yeşil bir Sakarya’nın inşasının mümkün olduğunu vurguladı ve böyle bir şehrin her sokağa bir temizlik ile güvenlik görevlisi koymakla değil, her bir vatandaşın özverisiyle inşa edilebileceğini hatırlattı.