6. Geleneksel 15 Temmuz Kupası Kuran Kursları Arası Futsal Turnuvası sona erdi.

İnegöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği ve bu yıl 6.sı düzenlenen Futsal Turnuvası nefes kesen final müsabakaları ile bugün sona erdi.

15 Temmuz 2024 tarihinde başlayan turnuvaya 18 kuran kursu katıldı. Toplamda 30 müsabakanın yapıldığı turnuvada 216 öğrenci ter döktü. Keyifli mücadelelerin sonunda 6 ağustos Salı günü saat 12.00 da yapılan 3. - 4. lük maçında galip gelen Şeyh Edebali camii kuran kursu üçüncü, Turgutalp camii kuran kursu ise dördüncü oldu.

13.00 da başlayan şampiyonluk mücadelesinde gülen taraf Mevlana Camii kuran kursu olurken geçen yılın şampiyon takımı Halitpaşa Camii Kuran Kursu ise ikinci oldu...

Final müsabakasını izleyen İnegöl Belediye başkan yardımcısı Hasan Aydın, İlçe müftüsü İsmail Hatipoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, İnegöl Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma vakfı müdürü Mahmut Emanet, Bursa GSB şube müdürleri Zekeriya Altuntaş ve Ekrem Uğurlu ve Harmancık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Uğur Yılmaz kupa ve madalyaları ile birlikte MÜSİAD İnegöl İlçe başkanlığının hediyelerini takdim ederek toplu fotoğraf çektirdiler.

Kaynak: şerife öz