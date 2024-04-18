Aksaray’da düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonasında Bilecikli sporcular fırtına gibi eserek büyük bir başarı elde etti.

Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonasında Serkan Değirmenci 73 kilogramda 1’inci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Fatmanur Uçar 48 kilogramda, Sümeyye Deniz 57 kilogramda, Polat Şentürk 81 kilogramda 2’inci olarak gümüş madalyanın sahibi oldular. Şevval Yağmur Tunca 63 kilogramda, Yiğit Topal 60 kilogramda 3’üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir sporcuları ve antrenör Serkan Can’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.