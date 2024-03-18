Galatasaray’ın resmi fan token partneri Socios.com uygulamasını indirerek, Galatasaray Fan Token sahibi olan 10 şanslı sarı-kırmızılı taraftar, Hatayspor maçı öncesinde 24 Mart’ta Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşecek antrenmanda futbolcularla bir araya gelecek.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, 4-3 kazandığı Kasımpaşa maçının ardından şampiyonluk yolunda kayıpsız ilerliyor. Sarı-kırmızılıları ligin bu heyecanlı mücadelesinde her zaman destekleyen taraftarları, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde futbolcularla buluşacak. Galatasaray’ın partneri ve dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com uygulaması üzerinden seçilecek 10 taraftar, futbolcularla bir araya gelecek. Galatasaray Fan Token sahibi olan 10 şanslı taraftar, Hatayspor maçı öncesinde 24 Mart’ta gerçekleşecek antrenmanda futbolcularla buluşacak.

Galatasaray taraftarları dünya devlerini solladı

Galatasaray, dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme uygulaması Socios.com’da da 100 bin kullanıcı tarafından favori takımı seçilerek bu sayıya ulaşan dünyadaki ilk kulüp olmuştu. Galatasaray Fan Token sahibi taraftarlar, Socios.com uygulamasında dünya devlerini de geride bırakmıştı. İçlerinde Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, AC Milan, Inter, Juventus, Manchester City ve Arsenal gibi kulüpler de bulunan 100’den fazla takımın yer aldığı Socios.com uygulamasında Galatasaray taraftarları fark oluşturmuşlardı. Sadece Türkiye içinde değil, 70’den fazla ülkede sarı-kırmızılı kulübe desteklerini gösteren Galatasaray Fan Token sahipleri, Dries Mertens’in forma numarası, Fernando Muslera’nın kullanacağı eldiveni, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın forma dizaynı, ilk 11’in sahaya çıkış şarkısı gibi birçok farklı oylamada da söz hakkı sahibi olmuşlardı.