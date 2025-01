Samsun’da çocuklar bilimle büyüyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “2024 yılı, Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü için bilimsel ve eğitsel anlamda büyük başarılarla dolu bir yıl oldu. 2025 yılı için de hedefimiz bu başarıyı daha da büyütmek, daha fazla evladımıza ulaşmak ve bilimsel eğitimle donanmış nesiller yetiştirmek” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü, 2024 yılında bilim ve teknolojinin yaygınlaştırılması, gençlerin bu alanlarda farkındalıklarının artırılması ve bilimle dolu bir nesil yetiştirilmesi hedefiyle binlerce öğrenciye ulaşarak, öğretici ve eğitici bir yıl geçirdi.

TEKNOFEST’in kalıcı izlerinden biri olarak Kent Park içinde hayata geçirilen Bilim Samsun 2024 yılı boyunca 80 bin 810 öğrenciye eğitim verdi. Bu süreçte birçok önemli etkinliğe imza atarak 8 farklı atölye ile öğrencilere deneyimsel öğrenme fırsatları sunarak bilimsel keşiflerine de katkı sağladı. Resim sergileri, veli çocuk etkinlikleri ay gözleme etkinlikleri gibi etkinliklerin yanı sıra ara tatil ve yaz tatillerinde düzenlenen atölye etkinlikleri öğrencilerin tatil boyunca bilimsel keşifler yaparak eğlenceli zaman geçirmelerini sağladı.

Bilim Samsun daha geniş kitlelere tanıtıldı

Yaz aylarında düzenlenen çocuk şenlikleri, Bilim Samsun bahçesinde dört farklı etkinlikle gerçekleştirildi. 2024 yılı boyunca Bilim Samsun, çeşitli TÜBİTAK projelerine ev sahipliği yaptı ve Erasmus+projesi kapsamında yurt dışından gelen öğrencilere ve öğretmenlere yönelik atölye etkinlikleri düzenlendi. Ayrıca, TÜBİTAK 4004 Çağrısı kapsamında iki merkez dört farklı projeyle başvuruda bulunurken yine her iki merkez, TEKNOFEST 2024’te Adana’da stant açarak eğlenceli atölye etkinlikleriyle Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’nü daha geniş kitlelere tanıttı.

Keşif Kampüsü ile 33 bin 500 öğrenciye eğitim verildi

Bilim ve teknolojiyi toplumun her kesimine ulaştırmak amacıyla kurulan Keşif Kampüsü, 2024 yılında 33 bin 500 öğrenciye eğitim vererek büyük bir başarı elde etti. Yıl boyunca düzenlediği atölyeler, etkinlikler ve projelerle öğrencilere bilimsel bilgi ve beceriler kazandırmaya devam etti. Keşif Kampüsü, ayrıca veli çocuk atölyeleri, proje şenlikleri, sömestr tatilinde gerçekleştirilen etkinlikler ve belirli gün ve haftalarda düzenlenen programlarla binlerce öğrenciye ulaşarak eğitim faaliyetlerini geniş bir kitleye yaydı.

Bölgesel katılım ve atölye etkinlikleri

Keşif Kampüsü, 2024 yılında etkinliklerini yerel bölgelere de taşıyarak Türkiye’nin farklı illerinden öğrencileri misafir etti. Yaz Okulu Programı, yaz aylarındaki çocuk şenlikleri ve farklı ilçelerde düzenlenen ilçe çocuk şenliklerindeki atölye etkinliklerine binlerce öğrenci katıldı. Ayrıca, Keşif Kampüsü, Köy Okulu Programı ve Veli Akademisi gibi projelerle öğrencilere ve velilere yönelik eğitimler düzenleyerek bilimsel bilgiyi daha geniş bir kitleye ulaştırmayı başardı.

Samsun’da çocuklar bilimle büyüyor

Daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “2024 yılı, Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü için bilimsel ve eğitsel anlamda büyük başarılarla dolu bir yıl oldu. Binlerce öğrencimize ulaşarak bilim ve teknolojiyi toplumumuzun her kesimine yayma noktasında önemli adımlar attık. Bu merkezlerimiz sadece bir eğitim alanı olmanın ötesinde her bir evladımızı geleceğin bilim insanları, teknoloji liderleri ve yenilikçi düşünürleri olarak yetiştirmek amacıyla varlığını sürdürüyor. Bizler için en büyük yatırım çocuklarımıza yaptığımız yatırımdır. Çünkü biliyoruz ki bu yatırımlar hem onların hayatlarını dönüştürür hem de ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşır. Bilimin ışığında, merkezlerimizdeki her bir öğrencimiz kendini geliştiren, sorgulayan, yenilikçi fikirler üreten bireyler olarak yetişiyor. Bizler evlatlarımızın daha fazla bilgiye ulaşmalarını, bilimi sevip bu yolda ilerlemelerini istiyoruz. 2025 yılı için de hedefimiz bu başarıyı daha da büyütmek, daha fazla evladımıza ulaşmak ve bilimsel eğitimle donanmış nesiller yetiştirmek” ifadelerine yer verdi.