Bandırma Şehit Mehmet Günenç Lisesi'nin Füze Kulübü öğrencilerinin uzun zamandır hayalini kurdukları an, sonunda gerçekleşti. Öğrenciler, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan uzaydan döndükten sonra okullarını ve Füze Kulübü'nü ziyaret etmesini istemişti. Öğrencilerin bu isteğini kırmayan Alper Gezeravcı, süpriz ziyaret gerçekleştirdi. Şehit Mehmet Günenç Lisesi'nde gerçekleşen ziyaret, büyük bir heyecanla karşılandı. Sürpriz ziyarette, Alper Gezeravcı, öğrencilerle buluşarak uzay serüveninden ve kişisel deneyimlerinden bahsetti.

Gezeravcı, öğrencilerle yaptığı samimi sohbetinde, "Uzay çalışmalarının başlamasında kilit rol oynayan Şehit Mehmet Günenç Lisesi'ni ziyaret etmek benim için büyük bir mutluluk. Hem ŞMG'nin hem de Bandırma'nın benim için ayrı bir yeri var" ifadelerini kullandı.

Füze Kulübü öğrencilerinin yıllarca beklediği bu ziyaret, onları uzaya olan tutkularını daha da pekiştiren unutulmaz bir anıya dönüştü. Astronot Alper Gezeravcı'nın okula ziyaret etmesi, öğrenciler için büyük bir ilham kaynağı oldu. Öğrenciler, "ŞMG'li olmak tarihin omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluk ve aynı zamanda tarifsiz bir ayrıcalıktır" diyerek, okullarına ve kulüplerine duydukları gururu dile getirdi.

Kaynak: İHA