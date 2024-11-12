Aktivist, seramik sanatçısı ve sanat tarihçisi Özgür Ceren Can, kültürel mirasın korunması ve kent kimliklerinin güçlenmesi için sanatın dönüştürücü gücüne dikkat çekerek, “Kentlerimize Sanatla Sahip Çıkalım” çağrısında bulunduİSTANBUL (İGFA) - Seramik sanatçısı ve sanat tarihçisi Özgür Ceren Can, kültürel mirasın korunması ve kent kimliklerinin güçlenmesi için sanatın dönüştürücü gücüne vurgu yapatı.

“Kentlerimize Sanatla Sahip Çıkalım” çağrısında bulunan sanatçı Ceren Can, kent yaşamının tarihsel ve kültürel miraslarla zenginleşmesi gerektiğini söyledi

Sanatı, kültürel değerleri yaşatan bir köprü olarak gördüğünü ifade eden Can, kültürel mirasın kaybolmaması için kentlerde tarihi yapıların, meydanların, sokakların birer sanat mekanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Sanat, kentin ruhunu yaşatan en önemli unsurlardan biri. Kamusal alanlarda sanatı daha fazla görünür kılmak, kent sakinleriyle kültürel miras arasında güçlü bir bağ oluşturur. Kültürel değerlerimizi sanatla geleceğe taşımalıyız” diye konuştu.

Sanatın sadece sergi salonlarında değil, mahallelerde, sokaklarda, meydanlarda halka ulaşması gerektiğini savunan Can, kamusal sanat projelerinin kent estetiğini güçlendirecek, toplumsal aidiyeti pekiştirecek ve gelecek kuşaklara daha güçlü bir kültürel miras bırakılmasına katkı sağlayacağına sözlerine ekledi.