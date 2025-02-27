İAÜ İletişim Ödülleri, bugün düzenlenen törenle sahiplerini buldu.50 bin öğrencinin resmi katılımıyla düzenlenen oylama ile yılın en iyileri belli oldu. Kültür, sanat, medya ve internet gibi 33 farklı dalda ödül verilen törende, birbirinden ünlü isimler öğrencilerle bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başlayan törende, sanat ve medya dünyasından birçok isim yer aldı. Usta sanatçı Halil Ergün’ün yanı sıra Nur Sürer, Murat Serezli, şarkıcı Ebru Yaşar ve Atiye de ödül alan isimler arasındaydı.
Sanatçı Ergün: "İnsanlığın geleceği, sanatın emeğinden geçer"
AKEV Onur Ödülü’nün sahibi olan usta oyuncu Halil Ergün, teşekkür konuşmasında, "Sanatla ilgilenmem ortaokulda müsamerelerle başlayan bir süreç oldu. Sonra üniversite yıllarıma kadar devam etti. Hatırlanmak, varsayılmak, değerlendirilmek bir sanatçı için çok önemli. İnsanlığın geleceğini besleyen, sanatın emeğinden geçer, tarih boyunca böyle olmuştur. Çok teşekkür ediyorum değerlendirdiğiniz için" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Aydın: "Sanatçılarımıza ve iletişimcilerimize her daim sahip çıkacağız"
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın ise, "Bugün katılımları için gerek sanatçılarımıza, gerekse iletişimcilerimize, İletişim Fakültesi Dekanlığı ve hocalarımıza, öğrencilerimize kalbi teşekkürlerimi arz ediyorum. İletişim, çok önemli. İnsanlar kendilerini anlatabildikleri kadar başarılıdırlar. 50 bin öğrencimizin seçim yapıp takdir ettiği sanatçılar ve iletişimciler için İbn-i Sina şunu söylemiştir: ‘Sanat ve ilim, takdir edilmediği yerden göç eder.’ İlim ve sanatın göç etmesini istemiyorsak, sanatçılarımıza iletişimcilerimize her daim sahip çıkacağız, sahip çıkmalıyız" dedi.
İAÜ İletişim Ödülleri’nde ödül alan isimler:
AKEV Onur Ödülü - Halil Ergün
Yılın En İyi Haber Bülteni - TGRT Ana Haber / Tuna Öztunç
Yılın En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu - Nazan Kesal
Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu - Salih Bademci
Yılın En İyi Tiyatro Oyunu - Yaralarım Aşktandır /Berfin Zenderlioğlu
Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı - Ebru Yaşar
Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı - Mabel Matiz
Yılın En İyi Müzik Grubu - Soft Analog
Yılın En iyi Kadın Dizi Oyuncusu - Tuvana Türkay
Yılın En iyi Kadın Sinema Oyuncusu - Nur Sürer
Yılın En İyi Erkek Oyuncusu - Murat Serezli
Yılın En İyi Sinema Filmi - Mukadderat
Yılın En İyi Yönetmeni - Nadim Güç
Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi - AKEV / Nurdağı Kampüsü Sosyal Sorumluluk Projesi
Yılın En İyi Televizyon Kanalı - NOW
Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı - Alişan İle Hayata Gülümse /TRT
Yılın En İyi Spor TV Programı -Yüz Yüze Futbol- TRT Spor İbrahim Kırkayak, Kaya Çilingiroğlu
Yılın En İyi Magazin TV Programı - Magazin D
Yılın En İyi Yarışma Programı - 3’te 3-Pelin Çift /TRT1
Yılın En İyi Haber TV Programı Tarafsız Bölge - Ahmet Hakan
Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri - Kübra Par
Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri - Cem Öğretir
Yılın En İyi TV Muhabiri - Levent Öztürk-TRT
Yılın En İyi Televizyon Dizisi - Bahar
Yılın En İyi Dijital Platform Programı - Hayrettin İle Kaos SHOW
Yılın En İyi Radyocusu - Afrikalı Ali /Kral FM
Yılın En İyi Gazetesi - Posta
Yılın En İyi Radyo Kanalı - Radyo Trafik
Yılın Haberi - Mehmet Karataş, Kadir Mercan
Yılın En iyi Dijital Spor Platformu - Fanatik WEB TV
Yılın En İyi Sabah Programı - Ebru Akel, Murat Güloğlu / Bu Sabah
Yılın En İyi Kadın Komedyeni - Yasemin Sakallıoğlu
Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı - Atiye
Medya Duayenlerine Saygı Ödülü - Volkan Öksüz
Medya Duayenlerine Saygı Ödülü - Şule Kayan Bekiroğlu