Türkiye’nin sanayi üretimi Nisan 2025’te yıllık bazda büyüse de aylık düşüş dikkat çekti; elektrik ve gaz sektörü öne çıktı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi Nisan 2025’te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,3 artış gösterdi. Ancak aylık bazda yüzde 3,1’lik düşüş, sektörde dalgalanmaların devam ettiğini ortaya koydu.

YILLIK BÜYÜMEDE ELEKTRİK VE GAZ ÖNE ÇIKTI

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, Nisan 2025’te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,0 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,8’lik güçlü bir büyüme kaydetti. Elektrik ve gaz sektöründeki bu sıçrama, yıllık performansta belirleyici oldu.

AYLIK VERİLERDE DÜŞÜŞ HAKİM

Aylık bazda ise sanayi üretimi Nisan 2025’te yüzde 3,1 geriledi. Alt sektörlerde madencilik ve taş ocakçılığı endeksi yüzde 2,5, imalat sanayi endeksi yüzde 3,4 düşüş gösterirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörü endeksi yüzde 0,2’lik hafif bir artışla pozitif ayrıştı.