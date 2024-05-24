Bir dizi ziyaret ve Tekirdağ sanayisi ile alakalı konuları görüşmek için Tekirdağ’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan Ergene Kaymakamlığını ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kaymakam Kadir Duman ve protokol üyeleri tarafından Ergene Kaymakamlık binası önünde karşılandı.

Ardından Kaymakamlık makamına geçen Bakan Yardımcısı İnan ve Vali Soytürk, Ergene ilçesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görev alanına giren konuları ile ilgili bir süre görüştü.