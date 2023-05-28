Ülke genelinde sandık sayımlarının devam ettiği Cumhurbaşkanlığı ikinci turuna ilişkin ilk tamamlanan il Bayburt oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde sandık sayımları devam ederken sandıklarını tamamı açılan ilk il Bayburt oldu.

Bayburt'ta kurulan 291 sandıkta, sandığa katılım oranı yüzde 85,3 olarak açıklandı. Kullanılan 48 bin 769 oydan 48 bin 199'u geçerli sayıldı.

İlk turda yüzde 78,9 oranında oyun çıktığı Erdoğan'a ikinci turda yüzde 82,5'e tekabül eden 39 bin 783 oy çıktı.

İlk turda Bayburt'tan yüzde 15,4 oranında oy alan Kılıçdaroğlu ise ikinci turda yüzde 17,5'e tekabül eden 8 bin 416 oy çıktı.

Üç ilçesi bulunan Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Erdoğan yüzde 81,1, Kılıçdaroğlu 18,9; Demirözü'nde Erdoğan yüzde 88,7, Kılıçdaroğlu yüzde 11,3; Merkez ise Erdoğan'a yüzde 81,9, Kılıçdaroğlu'na ise yüzde 18,1 oy çıktı.