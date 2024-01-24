Denizcilik Genel Müdürlüğü, X hesabından yaptığı açıklamada, Şangay açıklarında meydana gelen deniz kazasında Marshall bayraklı "OMEGA" gemisinin, "MIRABELLA" isimli gemi ile çarpışarak battığını duyurdu. Olay sonrasında can filikası ile gemiyi terk eden, aralarında 16 Türk denizcinin de bulunduğu toplam 21 mürettebatın, çarpan gemi tarafından kurtarıldığı bildirildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü açıklamasında, kurtarılan denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu vurgulayarak, gemiden tahliye işlemlerinin Dışişleri Bakanlığı ve MRCC (Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi) ile Çin yetkilileri arasında koordineli bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

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