Edirne’de bir kişi marketten alışveriş yaparken, hırsızın tereyağından kıl çeker gibi telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. 4 Kişilik hırsızlık çetesi kovalamaca sonucu yakalandı.

Edirne’nin Kıyık Caddesi’nde bulunan bir markette herkes alışveriş telaşındayken, hırsızlık çetesi ise cep telefonu hırsızlığı peşindeydi. Yaşlı adamın manav tezgahından alışveriş yaptığı anda yanına yaklaşan hırsız, tereyağından kıl çeker gibi saniyeler içinde cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı.

Cep telefonunun çalındığını fark eden vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, marketin güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, olayı gerçekleştiren hırsızla birlikte 1’i kadın 4 kişinin organize şekilde olay yerinden ayrıldığını tespit etti.

Şüphelilerin yerini tespit eden ekipler operasyon için harekete geçti. İstasyon Mahallesi’nde şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Koşarak kaçarken binaların bodrum katlarına saklanan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.