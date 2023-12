Her yıl, Steam üzerinden ve başka şekillerde oyunlar o kadar farklı kalitede üretilir ki, hiçbiri belirli bir başarıya ulaşamaz. Başyapıtlar mutlak felaketlerle birlikte piyasaya sürülür, seriler doğar, diğerleri azalır ve bazen bir oyun aslında beklentilerimizi karşılar.

Öyleyse, yaklaşan PC oyunlarından hangisine sonlu yutturmaca arzımızı ayırmamız gerektiğini bulmak için baş döndürücü sayıda duyuru, fragman ve sataşma arasında nasıl gezinebiliriz? Aşağıda, radarınızda tutmanız gereken yaklaşan PC oyunlarının yanı sıra beklenen çıkış tarihlerini bulacaksınız.

Gelecek tüm PC oyunları şunlardır:

HITMAN 3

Ajan 47, World of Assassination üçlemesinin son kapısına geri döner. Bu sefer onun güzergahı, Dubai’de ve diğer beş yerde bulutu delen bir gökdelen içeriyor. Gizli bir şekilde öldürmenin birkaç yeni yolu ile Hitman ve Hitman 2’ye benzer hız ve oyuncu özgürlüğünü bekleyin.Hitman 3 çıkış tarihi: 20 Ocak 2021

Hitman 3 Sistem Gereksinimleri

THE MEDIUM

Layers of Fear ve Blair Witch Project’in yapımcılarının arkasında ve terk edilmiş bir otel tatil beldesinin yer aldığı The Medium’un her yerinde psikolojik korku var – hatta Silent Hill ününden Akira Yamaoka tarafından puanlanıyor. Bir çocuk cinayetinin sizi rahatsız eden gizemini çözmeye çalışan bir aracı olarak oynuyorsunuz. Bir aracı olarak, trajediyi araştırmak için gerçeklik ile doğaüstü bir dünya arasında geçiş yapabilirsiniz.Medium çıkış tarihi: 28 Ocak 2021

The Medium Sistem Gereksinimleri

OUTRIDERS

Nişancı geliştiricilerine gelince, atmosferik yeni IP, Outriders, iyi bir stoktan geliyor. People Can Fly, Gears of War: Judgment’ı ve Bulletstorm olan en çok gözden kaçan ve en iyi FPS oyunlarını yarattı. Outriders, karanlık ve tehlikeli bir dünyada ilerlerken, nişangahlarımızda göz korkutucu uzaylılar alacağımızı gösteriyor. Outriders izlenimlerimizi araştırırken, Diablo’dan ilham alan dersler de var.Outriders çıkış tarihi: 2 Şubat 2021

Outriders Sistem Gereksinimleri

NIOH 2

FromSoftware, samuray oyunlarının sert aksiyonuna doğru ilerliyor olabilir, ancak Team Ninja’s Souls-like geri dönecek. Artık oyunun Şubat ayında nihayet Steam’de yayınlanacağını biliyoruz, bu yüzden William’ın bıçaklarını kullanmayı ve yokai’yi bir kez daha dövmeyi dört gözle bekliyoruz.Nioh 2 çıkış tarihi: 5 Şubat 2021

Nioh 2 Sistem Gereksinimleri

FAR CRY 6

Far Cry 6, Ubisoft Forward şovu sırasında ortaya çıkmadan önce yoğun bir şekilde sızdırılmıştı, ancak en azından Breaking Bad’dan Giancarlo Esposito tarafından oynanan yeni kötü karakter Anton Casillo ve Havana’dan ilham alan ortamı gösteren harika bir teaser aldık.Far Cry 6, Fangs for Hire sistemini geri getirecek, ancak serinin ilk şehir ayarını içereceği için önceki Far Cry oyunlarından biraz sapıyor. Hikayeye gelince, tipik Far Cry ücreti, devrimci Dani Rojas olarak oynuyorsunuz ve tropik Yara adasını despotik El Presidente’den kurtarmak için savaşacaksınız.Far Cry 6 çıkış tarihi: 18 Şubat 2021

Far Cry 6 Sistem Gereksinimleri

RIDERS REPUBLIC

Ekstrem sporları seviyorsanız, gelecek yılın başlarında piyasaya çıkan yeni IP Riders Republic’i seveceksiniz. Trials Rising and Steep gibi oyunları düşünün ve meydan okumalar, denemeler ve yarışmalar içeren devasa bir çok oyunculu dünyayı ekleyin ve Ubisoft’un yeni spor oyununun tadına bakın. Fragman, yamaçları ve sıradağları parçaladıkça kilidini açabileceğiniz teçhizatın sadece bir kısmını gösteriyor ve oldukça inanılmaz görünüyor.

Riders Republic çıkış tarihi: 25 Şubat 2021

Riders Republic Sistem Gereksinimleri

ROLLER CHAMPIONS

Başlangıçta Rocket League benzeri bir şey olduğu söylenirken, Roller Champions tamamen kendine özgü bir şey gibi görünüyor. Roller Champions çıkış tarihi yaklaştıkça, üç kişilik iki takımın puan kazanmak için banklı bir pistte yarıştığı, beceriye dayalı bir PvP espor oyunu olacağını biliyoruz.

Kesinlikle eğlenceli bir gösteri gibi görünüyor ve geliştirici Ubisoft kesinlikle bundan yararlanmak ve gelecek oyun etrafında rekabetçi bir sahne geliştirmek istiyor. Roller Champions’ın “oynamak kadar izlemesi de eğlenceli” olmasını istiyor, bu nedenle şirketin uzun ömürlü olmasını sağlamak için bol miktarda yayıncıya kur yapmasını ve kişiliğe destek olmasını bekleyin.Roller Champions çıkış tarihi: İkinci Çeyrek, 2021

Roller Champions Sistem Gereksinimleri

MASS EFFECT LEGENDARY EDITION

Garrus, Liara ve arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmek için SSV Normandiya’ya geri dönme zamanı – ve hepsi süslü bir makyaj yapıyor. Mass Effect Legendary Edition, Mass Effect üçlemesinin yeniden düzenlenmiş bir sürümüdür – remake değil; ancak ‘süper keskin çözünürlük, daha yüksek kare hızları ve güzel görsel geliştirmelerdeki’ orijinal oyunlar. Orijinal üçlemeden tüm temel içerik ve DLC, 4k Ultra HD için yeniden düzenlendi.Mass Effect Legendary Edition çıkış tarihi: İlkbahar, 2021

Mass Effect Legendary Edition Sistem Gereksinimleri

LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA

Skywalker Saga, size George Lucas’ın bloklu Lego biçimindeki bilim kurgu fantastik dünyasına kendinizi kaptırmanız için bir şans daha veriyor. Ancak, bu sadece The Force Awakens’ın ele alındığı The Complete Saga’nın yeniden anlatımı değil: uygun Lego Star Wars: The Skywalker Saga uzay keşfini burada elde edersiniz.

Oyunda halihazırda anlatılan filmler yeniden yapılıyor ve bunları istediğiniz sırayla ele alabilirsiniz, ancak artık tıpkı Lego Marvel Superheroes ’Manhattan’ı yaptığınız gibi uzayı keşfedebileceksiniz. Dahası, her biri 18 milyon dijital tuğladan oluşan Star Destroyer’larla savaşabilir ve içini keşfedebilirsiniz.Lego Star Wars: The Skywalker Saga çıkış tarihi: İlkbahar, 2021

Lego Star Wars: The Skywalker Saga Sistem Gereksinimleri

RUINED KING

Ruined King bir League of Legends oyunu olabilir, ancak aynı zamanda franchise için bir şekilde bir çıkış noktasıdır. Darksiders Genesis dev Airship Syndicate’in hikayeye dayalı tek oyunculu bir oyunu ve altı LoL şampiyonunu, parti tabanlı bir RPG’de Bilgewater ve The Shadow Isles’ta maceraya bir araya getiriyor.Ruined King çıkış tarihi: 2021 başı

Ruined King Sistem Gereksinimleri

HUMANKIND

Endless Legend’in arkasındaki stüdyodan, yeni bir tarihsel sıra tabanlı strateji öncüsü olan Humankind geliyor. 4x oyunu, 60’ın üzerinde “insanlık mirasının her yerinden tarihi kültürler” arasında ilerlerken bol miktarda taktik unsur içerecektir. İnsanlık, şöhretin önemi ve size savaşta tam kontrol sağlayan taktik bir savaş sistemi etrafında inşa edilmiştir.Humankind çıkış tarihi: Nisan 2021

Humankind Sistem Gereksinimleri

NIER: REPLICANT

Tamam, bu kafa karıştıracak. Nier: Replicant, orijinal olarak Drakengard serisinin bir yan ürünü olarak yapılan iki oyundan biri olan PS3 Japonya’ya özel kült RPG’nin yeniden yapımıdır. Batıda PS3 sürümünü hiçbir zaman almadık, bunun yerine “Nier: Gestalt” olarak bilinen sürümü aldık. Her ikisi de aynı temel oyuna sahipti, ancak genç bir kadınla değişen ilişkileri olan farklı kahramanlar vardı. Replicant, kardeşinin rolünü üstlenirken, Gestalt sizi onun yerine babası yapar.

Nier, eleştirmenlerden pek fazla sevilmeyen ve oldukça kötü satılan bir oyundu. Bununla birlikte, Nier için takdir yıllar içinde arttı ve Nier: Automata, incelememize göre oldukça inanılmazdı. Öyleyse şimdi orijinal Nier’e bir şans daha vermek için en iyi zaman. Platinum Games bunu yapmazken, Automata’nın Replicant’ın savaşında bir etkisi olduğu açıktır. Belki de ikinci kez bir oyun oynamanın kaderini değiştirir? Belki bu sefer iki hikaye de vardır? Çok fazla soru!Nier: Replicant çıkış tarihi: 23 Nisan 2021

Nier: Replicant Sistem Gereksinimleri

DEATHLOOP

Dishonored oyunları oynadığımız için, açıkçası, geliştirici Arkane’nin üzerinde çalıştığı her şeyden heyecan duyuyoruz. En sonuncusu, iki efsanevi suikastçının boynuzlarını kilitlediği kurgusal Blackreef adasında geçiyor. Deathloop lansman tarihini beklerken, Arkane Lyon’un bu güzel stilize deneyime katacağı yaratıcılığı ve titiz detayı ancak hayal edebiliyoruz.Deathloop çıkış tarihi: 21 Mayıs 2021

Deathloop Sistem Gereksinimleri

PSYCHONAUTS 2

Psychonauts 2’de, güçlü psişik yeteneklere sahip yeni mezun bir Psychonaut olan ilk oyundan aynı kahramanı Raz olarak oynamaya devam ediyorsunuz. Bu devam filmi, Rax’ın ailesinin bazı kısımlarını ve onları etkilemeye devam eden laneti derinlemesine inceleyecek.Psychonauts 2 çıkış tarihi: 2021

Psychonauts 2 Sistem Gereksinimleri

RESIDENT EVIL 8: VILLAGE

Buna Resident Evil 8 mi yoksa Village mi diyeceğimizden hala emin değiliz, ancak yaklaşmakta olan korku oyununun Transilvanya’dan ilham alan ortamı, kurt adam benzeri düşmanlar ve klostrofobik birinci şahıs bakış açısıyla ilgili ilk bakışımız. bizi tüm doğru şekillerde dehşete düşürdü.Resident Evil 8 çıkış tarihi: 2021

Resident Evil 8 Sistem Gereksinimleri

CHIVALRY 2

Kesin ortaçağ, çok oyunculu eğik çizgi Mordhau’nun üzerinden geçin, bir devam filmi için geri dönüyor. Chivalry 2’nin çıkış zamanı yakında geliyor ve geldiğinde, gelecek oyun 64 oyuncuyu, yeni atları ve yeni savaş taktikleri setlerini destekleyecek.

Savaşların hızı, orijinalinden çok daha hızlı olacak ve geliştirici Torn Banner Studios’a göre her şey “tamamen yenilenmiş”. Ancak, Chivalry 2 oyuncularının “en az yarısı” hareket halindeyken sarhoş olduğu için, belki de farkına bile varmayacaksınız.Chivalry 2 çıkış tarihi: 2021

Chivalry 2 Sistem Gereksinimleri

HALO INFINITE

Halo Infinite’ın çıkış tarihini yeterince uzun zamandır bekliyorduk ama sonunda bir tanesine sahibiz, Halo 5’e “ruhsal yeniden başlatma” için gerçekten heyecanlanmaya başlayabiliriz.

343 Industries, oyunun çok iddialı olduğunu ve yeni Slipspace Halo Infinite motoruna “ihtiyaç duyduğunu” söylüyor, bu yüzden saçma görünecek. Bu hepinizi kızdırdıysa ve rahatsız ettiyse, bu resmi Xbox deodorantı hile yapmalı.Halo Infinite çıkış tarihi: 2021

Halo Sistem Gereksinimleri

VAMPIRE: THE MASQUERADE – BLOODLINES 2

15 uzun yıl oldu, ama şimdi nihayet kült klasik kan emicinin devamı var. Devam filmi bizi Seattle’a götürüyor, ancak siz başka bir zengin gizemi çözerken kahve ve grunge diyarına pıhtılaşmış kırmızı bir kat verildi.

Yine de orijinal, sürükleyici anlatımıyla sevgiyle hatırlanırken, böcekler ve hayal kırıklığı yaratan savaşlarla dolu kaldı. Şans eseri, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2’nin oynanışı, vampir yumruklarını hikayesi kadar ilgi çekici hale getirmek için Dishonored 2 ve Deus Ex gibi sürükleyici simülasyonları yağmalamaktadır. Açlık büyüyoruz, ancak biraz daha beklememiz gerekiyor.Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 çıkış tarihi: 2021

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Sistem Gereksinimleri

THE OUTLAST TRIALS

Outlast Trials, balyoz kullanan canavarlar tarafından avlanmanın dehşetini arkadaşlarınızla paylaşmanıza olanak tanır. Bu sefer bir hastaneyi araştırmıyorsunuz, bunun yerine siz ve arkadaşlarınız Murkoff Corporation tarafından yürütülen deneylerde insan kobaylarısınız. Oh, ve gece görüşü için her yerde yanınızda bir video kamera taşımayı unutabilirsiniz, bunun yerine Murkoff’taki çatlaklar gece görüş gözlüklerini doğrudan kafatasınıza deldi. Seni şanslı şey.Outlast Trials çıkış tarihi: 2021

Outlast Trials Sistem Gereksinimleri

STALKER 2

GSC Game World’ün sahibi Sergiy Grygorovych’in Facebook’ta STALKER 2’nin geliştirilme aşamasında olduğunu duyurmasının yanı sıra, yaklaşan hayatta kalma korku devam filmi hakkında kesinlikle hiçbir şey bilmiyoruz.

Elimizdeki tek şey, yeni bir logo ve çıkış tarihi olan resmi bir site. Bu, oyunun üretimde olduğu ilk sefer değil, ancak parmaklar çapraz bu sefer her şey yüzerken gidiyor.STALKER 2 çıkış tarihi: 2021

SHERLOCK HOLMES: CHAPTER ONE

Frogwares Sherlock oyunları herkesin gözünde olmayabilir, ancak dedektif oyunlarını bizim kadar seviyorsanız, stüdyonun dünyanın en büyük dedektifine geri döneceği haberi yüzünüze bir gülümseme getirecektir. Sherlock Holmes: Birinci Bölüm, Frogwares’in diğer Sherlock oyunlarının bir ön filmidir ve serinin ilk uygun açık dünya ortamını içerecektir.Sherlock Holmes: Birinci Bölüm çıkış tarihi: 2021

SUPER MEAT BOY FOREVER

Tommy Refenes’in platformcu devam filminin adı, her bir sahnenin sonsuza kadar oynanabileceğini, ancak her ziyarette daha da zorlaşacağını ifade ediyor. Siz Nugget’ın sevdiklerini kurtarırken parlak, hassas seviyeler orijinalinden geri döner.Super Meat Boy Forever çıkış tarihi: 2021

CHORUS

Uzay savaşı atıcıları az ve çok uzaktır, bu nedenle Mayıs Xbox Series X akışı sırasında Choru (v?) Ların ortaya çıkması çok hoş bir sürpriz oldu. Koro, galaksiyi baskıcı bir tarikatın boğucu tutuşundan kurtarmak için savaştığınız tek oyunculu, hikaye odaklı bir deneyim olarak faturalandırılıyor. Maalesef çok fazla bir şey bilmiyoruz, ancak kısa karavanda iştahımızı kabartmaya yetecek kadar varil yuvarlanan uzay gemisi var.Çıkış tarihi: 2021

GHOSTWIRE: TOKYO

Farklı bir aksiyon-macera oyunu olan GhostWire: Tokyo, Evil Within oyunlarının arkasındaki geliştiricilerden, hayatta kalma-korku unsurları olmasa bile tüm ürkütücü olan yeni bir IP.

GhostWire: Tokyo E3 duyuru fragmanı, geliştirici Tango Gameworks’ün hikayesinin, insanların Tokyo’daki evlerinden şaşırtıcı şekilde ortadan kaybolmalarının merkezinde olduğunu gösteriyor. Bu merakın da kaybolmayacağını umalım.GhostWire: Tokyo çıkış tarihi: 2021

PROLOGUE

Prologue, PUBG geliştiricilerinden bir şey. Web sitesi bunu “yeni teknolojilerin ve oyunun keşfi” olarak tanımlıyor ve şu anda devam etmemiz gereken tek şey yağmuru, kayayı, nefes alma sesini ve uzaktaki bir köpeğin havlamasını içeren kısa bir teaser. Stüdyonun henüz çok oyunculu moddan uzaklaştığını görmek zor olsa da, içine biraz dehşet saçan bir anlatı deneyimi olduğuna bahse girerdik.

CONVERGENCE

Başka bir League of Legends spin-off’u, ancak bu, Ekko’nun zamanda yolculuk ederken onu takip ediyor. Speed Brawl dev Double Stallion Games tarafından yönetilen bir aksiyon platform oyunu.

BIOMUTANT

Biomutant neredeyse hiçbir yerden gelmedi, ancak ilk fragmanında ortaya çıkan canlı ve gizemli dünya, onu kollarını açarak kucaklamamızı sağladı. Şimdiye kadar, bazı tipik RPG ücreti ve karakter oluşturma ekranları gördük, ancak Biomutant’ın bir karma sistemine ve kurak çöllerden karlı dağ zirvelerine kadar çeşitli çekici dünyalara sahip olduğunu da biliyoruz.

BABYLON’S FALL

Platinum Games’in bir sonraki teklifi karanlık fantastik bir oyun, ancak konu Babylon’un Düşüşü olduğunda bundan başka devam edecek çok şeyimiz yok. Yine de önemli değil: dümendeki Platinum ise, biz varız.

Tanıtım fragmanı efsanevi Babil Kulesi’ne atıfta bulunuyor gibi görünüyor, ancak biz en çok, abartılı şövalyeler olarak elektrikli kılıç oyunu gibi görünen bir şeye katılmayı dört gözle bekliyoruz.

RAINBOW SIX QUARANTINE

Ubisoft’un 4,5 milyar zombinin öldürülmesiyle sona eren sınırlı süreli PvE modu – Rainbow Six Siege Salgını istatistiklerini kontrol ederseniz – tamamen kaldırılamayacak kadar iyi yapılmıştı. Rainbow Six Quarantine E3 2019’da ortaya çıktığında, ruhani devamı resmiydi.

Rainbow Six Quarantine çıkış tarihine yaklaşırken, Ela ve Vigil gibi operatörlerin “bilinmeyen ve yıkıcı bir parazit” in sonuçlarını ele alan 3 oyunculu PvE kooperatifini sabırsızlıkla bekleyebilirsiniz. Ancak, söylentilere göre Rainbow Six Quarantine permadeath özellikleri, bunu standart Siege’den oldukça farklı bir canavar yapıyor gibi görünüyor.

THE WOLF AMONG US 2

The Games Awards 2019’daki en şaşırtıcı güncellemelerden biri de Aramızdaki Kurt’un dönüşüydü. Önceki Telltale oyunlarının aynı seçim ve sonuç tarzı anlatım deneyimini bekleyebilirsiniz. Ancak, geliştirici LCG Entertainment sıfırlama düğmesine bastığından bunu yakın zamanda beklemeyin.

DYING LIGHT 2

Kendinizi Dying Light 2 çıkış tarihine hazırlasanız iyi olur: Bu zombi parkour devam filminde verdiğiniz kararlar, Dying Light 2 grupları kontrol için rekabet ederken daha geniş dünyayı önemli ölçüde değiştirecek. Ve bu sadece gündüz vakti. Chris Avellone ve The Witcher 3 yazarlarının anlatı görevleri üzerine yazarken, bu umut verici görünüyor.

SKULL & BONES

Black Flag ve For Honor, Skull & Bones’da PvP yelkencilik, korsanlık ve top ateşleme için buluşuyor. Assassin’s Creed’in denizdeki macerasını oynayan herkes için tanıdık bir kullanıcı arayüzü ve kontrol mekanizmasıyla, bazı garip puanlama mekanizmaları var ve bu sadece düşman takımı yok etmekle ilgili değil.

PROJECT 007

Hitman 3 geliştiricisi IO Interactive yepyeni bir proje duyurdu – ve bu bir James Bond oyunu. Teaser klibi, ikonik silah namlusu atışını ortaya çıkarmak için etrafta gezinmeden önce silaha yüklenen bir mermiyi gösteriyor – ancak Bond’un kendisi görünecek bir yer değil. Şimdiye kadar Proje 007 ile ilgili elimizde olan tek şey bu, ama çoktan satıldık.

AGE OF EMPIRES 4

Age of Empires 4, Dawn of War ve Company of Heroes’un arkasındaki ekip olan Relic Entertainment tarafından geliştiriliyor.

Elbette heyecan verici ama RTS türünün gerçekten buna ihtiyacı var mı? Seri, üçlü A strateji alanında çığır açıcı oldu, ancak Age of Empires 4’ün yeni bir hayata aşılayıp aşılamayacağını bekleyip görmemiz gerekecek.

DEAD ISLAND 2

Görünüşe göre Dead Island 2 hala var ve devralma geliştiricisi Sumo’da “harika ilerleme” yapıyor. Orijinal duyuru sırasında sergilenen tuhaf Kaliforniya güneşine tam olarak ne kadar benzeyeceği kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey.

Birinci şahıs zombi parçalayıcıdaki gelişmeler, en hafif tabirle kaotikti. En son Temmuz 2018’de duyduğumuz, Dead Island 2 hala geliştirme aşamasında. Bununla birlikte, mevcut durumunun doğasına gelince, kimsenin tahminde bulunmaz.

THE ELDER SCROLLS 6

Bethesda, E3 2018 konferansını, hepimizin istediği gelecek PC oyununu duyurarak mümkün olan en iyi şekilde tamamladı: The Elder Scrolls VI. Kayalık tepelerin, harap kalelerin ve sahil şeridinin sadece bir fragmanının devam etmesi ile, hâlâ bir ortam ve elbette bir fırlatma penceresi bekliyoruz.

Aşağıdaki E3’te gerçekten hiçbir şey duymadık. Oyun yönetmeni Todd Howard, E3 2019’da The Elder Scrolls 6 ve Starfield hakkında başka haber olmayacağını söylememize izin verdi, ancak Bethesda’nın her ikisi için de “hala sıkı çalıştığını” vurguladı.

STARFIELD

STAR CITIZEN

Şüphesiz, etrafındaki en çılgınca hırslı oyunlardan biri olan Star Citizen, nihai uzay keşif deneyimi olmayı hedefliyor.

Gülünç ayrıntılara sahip sayısız zanaattan birinde gökyüzüne çıktığınızda, askerlik hizmetine girecek, saygın bir mal tüccarı olacak, bir kaçakçının hayatını yaşayacak veya evren ünlü bir yarış pilotu olacaksınız. Tabii ki geliştirme biterse.

SYSTEM SHOCK 3

Orijinal, Night Dive Studios’tan bir HD yeniden yapımı alırken, başka bir yerde hareket halindeyken başka bir Shock projesi var. System Shock 3 muhtemelen çok uzun bir yol, ancak Warren Spector’ın işin içinde olduğunu biliyoruz ve… işte bu kadar. Otheride Entertainment gerçek prodüksiyonu yapıyor, Spector da stüdyo direktörü olarak görev yapıyor – 2018 boyunca onlardan daha fazlasını duymayı umuyoruz.

ELDEN RING

Bu sadece en iyimser fantezi RPG hayranlarının aklına getirebileceği zihinlerin buluşması, ama oluyor. Elden Ring E3 2019 fragmanı, hayranların gelecek aylar boyunca incelemeleri için yalnızca şifreli ipuçları veriyor, ancak işte bilmeniz gereken tek şey: George R. R. ‘A Song of Ice and Fire’ Martin tarafından yazılmış bir FromSoftware açık dünya oyunu.

Elden Ring’in beklediğiniz gibi Dark Souls’un oynanışını zorluk açısından yansıtıyor, ancak dövüşün “temelde farklı” olduğunu ve FromSoft’un şimdiye kadarki en büyük oyunu olduğunu söylüyor Miyazaki-san. Martin’in bu karanlık yeni evren için bir sürü irfan kaleme aldığı bildirildi ve biz daha fazla heyecanlanamazdık.

BEYOND GOOD & EVIL 2

Evet, oluyor ama Beyond Good & Evil 2 çıkış tarihi muhtemelen çok uzun bir yol. İçerik oluşturucu Michel Ancel’e göre ekip, Joseph Gordon-Levitt ve hitRECord’un yardımıyla, onu ilerletmek için çok sayıda topluluk girdisi arıyor. Oynanabilir Beyond Good & Evil 2 beta sürümünün 2019’un sonlarına doğru çalıştığı söyleniyordu, ancak şu anda geri çekilmiş görünüyor.Beyond Good & Evil 2 çıkış tarihi: Beyond Space And Time, Muhtemelen

PROJECT L

O kadar güzel ki iki kez duyurdular, Riot da dövüş türüne daldı. O halde LoL’un 10. yıl dönümü şovuna bir kez daha göz atmadan önce, EVO 2019’da Project L’nin rüzgarını yakaladık.

Dövüş oyunları, DragonBall FightersZ anime beat’em style’dan Mortal Kombat’ın daha kanlı yumruklara girmesine kadar espor sahnesinin önemli bir parçası. Proje L hakkında neredeyse hiçbir şey görmedik, bu yüzden nasıl oynanacağını öğrenmek için biraz beklememiz gerekiyor.

SKATE 4

Onaylanmasından başka hiçbir şey bilmiyoruz – yine de bu dizinin geri dönüşü için inanılmaz derecede heyecanlıyız. Bir düşünün, PC’ye gelip gelmediğini bile bilmiyoruz …

OVERWATCH 2

Blizzard’ın kahramana dayalı takım nişancı oyunu, yeni bir görünüm kazanıyor. PvP hayranları, yeni Overwatch 2 kahramanları ve sizin için yükü iten bir robotu içeren yeni bir modu dört gözle bekleyebilirler, bu da Overwatch oyuncularının nihayet chuffin ‘hedefini oynayabileceği anlamına gelir – ancak yine de bir görmezden gelmenin yolu.

Bu arada hikaye hayranları, Overwatch 2 yetenekleriyle kahramanınızın hareket setini özelleştirmenize olanak tanıyan oyunun kapsamlı anlatımını ve kahraman görevlerini ilerletmeye odaklanan hikaye PvE görevlerini alır. 2021 Blizzcon tarihlerinin onaylandığına göre, Şubat ayında Overwatch 2’nin piyasaya çıkış tarihi hakkında daha fazla bilgi almayı umuyoruz.

Overwatch 2 Sistem Gereksinimleri

DIABLO 4

Sonunda, Diablo 4 hakkında bazı doğrulamalar aldık. Geleceğini her zaman biliyorduk, gerçekten, ama buna bir göz atmak heyecan verici. Druid sınıfının Diablo 4 sınıflarının kadrosuna katılmak için geri geldiğini biliyoruz ve Blizzcon’da onunla oyun zamanımızın tadını çıkardık. Ayrıca, yaratıcı Diablo 4 yapıları için bolca kapsam olacak gibi görünüyor, özellikle de Mythic eşyaların satışa sunulacağı ortaya çıktığında.

Ayrıntılar şu anda damlıyor – bir açık dünya ortamı olacak ve Blizzard’ın kapsamlı oyuncu özelleştirmesi için planları var. Bununla birlikte, oyun, hayranların tapmaya başladığı aynı ganimet ve zindan barınağı dengesine sahip.Diablo 4 çıkış tarihi:

Diablo 4 Sistem Gereksinimleri

SUICIDE SQUAD GAME

Batman Arkham geliştiricisi Rocksteady’nin yıllardır neyin peşinde olduğunu merak ediyorduk ve sonunda cevabımızı aldık: Suicide Squad oyunu. Bunun umduğumuz oyun olduğunu söyleyemeyiz, ancak Rocksteady Batman lisansıyla harika bir iş çıkardı, bu yüzden sessizce kendimize güveniyoruz. Suicide Squad oyununun açıklamasında gerçek bir detay yok, ancak stüdyo 22 Ağustos DC Fandome etkinliğinde daha fazla ayrıntı verdi.

RESIDENT EVIL 4 REMAKE

Son yıllardaki çok başarılı iki yeniden yapımın ardından, Capcom’un dikkatini dizinin en sevilen girişlerinden birine çevirmesi an meselesiydi: Resident Evil 4. Yeniden yapımla ilgili ayrıntılar VGC tarafından bildirildi ve sözde uzun bir yol oldu. Kapalı Capcom’un bizim için neler sakladığını görmek için hala çok heyecanlıyız.

KERBAL SPACE PROGRAM 2

Zorlu uzay keşif oyunu, hem uzun süredir bekleyen hayranlara hem de yeni gelenlere hitap etmesi gereken bir dizi yeni özellik, geliştirilmiş grafikler ve daha arkadaş canlısı bir yapay zeka ile kalbimize geri dönmeye hazırlanıyor. Kerbal Space Program 2, Star Theory oyunları tarafından geliştirilmiştir ve sevimli fizik bilmecesine yepyeni bir “yeni nesil” özellik getirmeyi amaçlamaktadır.Kerbal Space Program 2 çıkış tarihi:2022

Vay canına, heyecanlanacak pek çok oyun var, neyse ki beklenti seviyelerimiz şimdiden sınırsız. Elbette, para biriktirmemiz gereken oyunları hatırlamak bir yana, oyun çıktıkça takip etmek bile zor. Bunun için yeni bir PC oyunları rehberimiz var, böylece şu anda oynayabileceğiniz en iyi oyunları biliyorsunuz. Şimdilik, belki bu listeyi okumaya devam ederseniz, istediğiniz oyunlar daha hızlı çıkacaktır. En azından gitmeye değer.