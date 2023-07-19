Ev fiyatlarındaki çarpık artışın bir sonucu olarak, kiralık evlerde de inanılmaz boyutlara ulaşan bir yükseliş yaşanıyor. Özellikle büyükşehirlerde ev bulmak artık adeta bir kâbus haline gelirken, bulunan evlerin fiyatları da akıl almaz boyutlara çıkıyor. İşte size İstanbul'da bulunan bir dairenin aylık kira bedeli: Tam 650 Bin TL! İnanması güç, değil mi? İnternet sitelerinde ise benzer ilanlarla 390 Bin TL ve 300 Bin TL gibi rakamlara kiralık ev bulmak mümkün.

Kira fiyatlarındaki bu artış, uzun süredir Türkiye'nin gündeminde. Artık bodrum katlarda bile kira bedelleri 15 bin TL'ye kadar tırmanırken, lüks dairelerin kiraları ise adeta gökyüzüne fırladı.

Örnek mi istiyorsunuz? Şişli'de bulunan bir daire için aylık tam 650 Bin TL kira isteniyor. Evet, yanlış okumadınız! Bu dairenin ilanına denk gelenler başlangıçta gözlerine inanamadılar, ancak başka sitelerde de benzer ilanlarla karşılaştılar. Bir başka örnekte ise 4+1 bir daire için 390 Bin TL ve 300 Bin TL gibi aylık kiralar talep ediliyor.

Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş, bu yüksek kira fiyatlarının ilan sitelerindeki serbest piyasa koşullarından kaynaklandığını belirtiyor. Sınırsızlık tanımayan gayrimenkullerde ev sahiplerinin istedikleri rakamları belirlediğini ve aracı firmaların da bu rakamları evin değeri olarak sunarak piyasayı şekillendirdiğini ifade eden Kırmızıtaş, alıcıların bu duruma bilinçli bir şekilde yaklaşması gerektiğinin altını çiziyor.

Kırmızıtaş, açıklamasında şu sözlere yer veriyor: "Burada bahsettiğimiz 6+1 bir daire, hatta Boğaz manzaralı olanı, bir evden değil sadece bir daireden bahsediyoruz. Üstelik sadece tek bir katla sınırlı değil. Aylık kirası 650 bin TL! İnternet sitelerindeki kontrolsüz ortamda, ertesi gün 390 Bin TL'lik bir daire, 550 Bin TL'ye de sunulabilir. Her evin bir değeri vardır. Alıcılar bilinçli hareket ederse, bu fiyatlar otomatik olarak düşecektir."

Bu çarpıcı gerçek karşısında, ev arayan vatandaşlar için bilinçli hareket etmek ve alternatifleri değerlendirmek kaçınılmaz hale geliyor. Umarız ki, bu uçuk kira fiyatlarındaki artış yakın bir gelecekte kontrol altına alınır ve insanlar daha makul koşullarda yaşamak için çaba sarf edebilir.