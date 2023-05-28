Deydinler yolu üzerinde meydana gelen kazada sara nöbeti geçiren kadın, seyir halindeki traktörün üzerinden düşerek yaralandı.
Kaza Mahmudiye mahallesi Deydinler mahallesi kavşağında meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü Osman Ü.(70) yönetimindeki 16 KKU 89 plakalı traktörün üzerinde sürücünün yanında oturan kızı Belgin S.(38), sara nöbeti geçirince dengesini kayberek yere düştü. Yaralanan kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.