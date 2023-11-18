Saray'a yakın yazar Cem Küçük, emekli maaşlarına yapılacak olan zam konusunu sosyal medya hesabından duyurarak net bir rakam verdi ve en düşük emekli maaşını açıkladı. Cem Küçük'ün paylaşımı, TGRT Haber canlı yayınında emekliye yapılacak zam haberini kapsadı. Küçük, verdiği net rakamın kök maaşa nasıl yansıyacağı konusunda merak uyandırdı.

Milyonlarca emekli, gözünü Ocak 2024'teki emekli zammına çevirmiş durumda. Bu kritik döneme kısa bir süre kala Gazeteci Cem Küçük, emeklilere yapılacak zam konusunu açıkladı. Küçük, emeklilik maaşlarına kök ücrete yapılan bir zam, enflasyon farkı ve performans payının eklenerek %50'nin üzerinde bir artış yapılacağını belirtti.

11.250 TL'ye Ulaşacak!

Cem Küçük'ün öngörüsüne göre kök ücrete yapılan zam, enflasyon payı ve performans payının eklenmesiyle 7.500 TL'nin üzerine 3.750 TL eklenerek emekli maaşı 11.250 TL'ye çıkacak. Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Temmuz ayındaki %25'lik zamla hayal kırıklığına uğrayan emekliler, gözlerini yeni yılda yapılacak zam sürecine çevirdi. Kök maaş artırılacak ve bu sayede 7.500 TL olan en düşük emekli aylığı yükseltilecek. Enflasyon farkı ve refah payı eklenerek emekliye ayrılan zam %50'yi bulabilir" dedi.