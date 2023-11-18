Düşük bir eforla evinizden çalışarak en az 12 bin TL kazanmayı düşünüyor musunuz? Eğer öyleyse İŞKUR'un sunduğu bu iş ilanları tam da size göre. Evde paketleme iş ilanlarıyla ilgili detaylar aşağıda bulunmaktadır...

Evde paketleme işi günümüzde popüler hale geldi ve İŞKUR, bu alanda binlerce hatta milyonlarca kişiye iş imkanı sunuyor. İnternet sektörü ve ihracata dayalı iş yapan firmalar için evde paketleme işçisi ilanları İŞKUR tarafından yayınlandı. İlanın detayları için devam edin.

İŞKUR Evde Paketleme İş Fırsatı Sağlıyor!

Paraya ihtiyacı olanlar için evde paketleme işi, genellikle ev hanımları tarafından tercih edilen bir iş dalı haline geldi. İnternet sektörü ve ihracata dayalı iş yapan firmalar için evde paketleme işçisi ilanı yayınlayan İŞKUR, tüm detayları ilanlarında paylaştı. Peki başvuru süreci nasıl olacak! İŞKUR aracılığıyla evde paketleme iş ilanına başvurmayı düşünenler için başvuru detayları şu şekildedir:

- İlk olarak adayların İŞKUR'un resmi web sitesine kaydolmaları gerekmektedir.

- İŞKUR'a kayıtlı olanlar, resmi web sitesinde bulunan "iş yeri" arama kısmını seçerek arama kriterlerini belirleyebilirler.

- İş arama seçeneğini seçtikten sonra iş kategorisi, şehir, iş türü gibi bilgileri belirleyip kriterlere uygun iş ilanlarını ekranda görüntüleyebilirler.

- Başvurulan iş ilanının ilgili firma ya da kurum tarafından değerlendirildikten sonra başvurunun onaylanıp onaylanmadığı gibi bilgileri İŞKUR hesaplarından öğrenebilirler.